С момента подписания Парижского соглашения десять лет назад эти банки направили 8,7 триллиона долларов в нефтегазовые и угольные операции. Этот отчет является самым полным набором данных с открытым кодом о финансировании ископаемого топлива коммерческими банками.
В отчете отмечается, что JPMorgan Chase остается финансистом № 1 в мире, финансирующим ископаемое топливо, предоставив компаниям, работающим с ископаемым топливом, 58 миллиардов долларов в 2025 году, что на 12,6% больше, чем в 2024 году.
Bank of America занимает второе место с 47 миллиардами долларов, а японская Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) — третье место с 47 миллиардами долларов, что на 21% больше за один год. «Грязная дюжина» — двенадцать крупнейших банков, работающих с ископаемым топливом, — сейчас обеспечивают почти 40% всего мирового банковского финансирования ископаемого топлива примерно через 2000 банков по всему миру.
Финансирование компаний, активно расширяющих использование ископаемого топлива, выросло на 27% до 508 миллиардов долларов в 2025 году. Любое такое финансирование расширения несовместимо с ограничением глобального потепления до 1,5°C.
Доля банков США во всем мировом банковском финансировании ископаемого топлива выросла до 32% по сравнению с 28% в 2021 году и является крупнейшим источником капитала из ископаемого топлива в мире.
Европейские банки демонстрируют тенденцию к снижению.
BNP Paribas сократил сделки с ископаемым топливом на 28%;
UBS — на 36%;
La Caixa — на 34%.
Standard Chartered увеличил финансирование ископаемого топлива на 28%,
Deutsche Bank — на 20%,
HSBC — на 16%.
JPMorgan Chase и Goldman Sachs полностью отказались от своих исключений касательно угля и Арктике, превратив их в стандарты комплексной проверки для каждого конкретного случая.
Связь со стоимостью жизни
Кризисы ископаемого топлива 2020-х годов, заключающиеся во вторжении россии в Украину и войне США и Израиля против Ирана в 2026 году, показывают, что зависимость от ископаемого топлива является структурным источником глобальной нестабильности.
Три четверти человечества проживают в странах, импортирующих ископаемое топливо, и несут издержки и каждым перерывом в поставках. После конфликта в Иране и закрытия Ормузского пролива оптовые цены на газ в ЕС примерно удвоились, в то время как чрезвычайное нормирование усиливалось по всей Юго-Восточной Азии.
Тенденции показывают, что доходы растут: 84% избыточных доходов США от нефти и газа от кризиса в Украине достались самым богатым 10% людей, в то время как все остальные платили цену. Эта тенденция, похоже, повторится в 2026 году.