Из-за массированной атаки рф есть новые обесточивания в Киеве и еще 4 областях Сегодня 11:40 — Энергетика

Из-за массированной атаки рф есть новые обесточивания в Киеве и еще 4 областях

По состоянию на утро 2 июля из-за российской массированной атаки обесточены потребители в Киеве и четырех областях; непогода оставила без электроснабжения около 70 населенных пунктов в четырех областях.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Фейсбуке.

«Ночью и утром враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку, целью которой, в частности, стали и объекты энергетической инфраструктуры. В результате российских ударов — самая сложная на утро ситуация на Сумщине, там обесточено наибольшее количество потребителей. Также есть новые обесточивания в Киеве, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что энергетики начали восстановление везде, где позволяет ситуация с безопасностью.

Кроме того, из-за гроз и порывов ветра на утро остаются обесточенными около 70 населенных пунктов в Закарпатской, Львовской, Черниговской и Киевской областях.

Потребление электроэнергии на 9:30 четверга соответствует уровню предыдущего дня.

«Учитывая погодные условия, пользование мощными электроприборами сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00. В вечерние часы, с 16:00 до 23:00, будет сохраняться острая необходимость в экономном энергопотреблении», — предупреждает оператор енергосистемы.

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