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Какие тарифы на газ будут в июле 2026 года

Энергетика
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Какие тарифы на газ будут в июле 2026 года
Какие тарифы на газ будут в июле 2026 года
Поставщики газа для бытовых потребителей обнародовали ценники на июль.
На украинском рынке сейчас работает 8 компаний. 4 из них предлагают только годовые тарифы, еще 4 — как годовые, так и месячные переменные, пишет Газправда.
Годовые предложения традиционно не изменились. Они колеблются от 7,96 до 9,99 грн. за куб.
Месячные предложения по сравнению и с июнем снизились. Месячные ценники колеблются от 8,46 до 27,99 грн. за метр кубический.
Какие тарифы на газ будут в июле 2026 года
Базовыми для населения именно годовые тарифы. На месячные, практически рыночные цены, потребители могут перейти разве что по своему желанию. Самовольно переводить клиентов с годовых на месячные тарифы компании не имеют права.
Подавляющее большинство бытовых потребителей — около 98%, или более 12 миллионов домохозяйств являются клиентами ГК «Нафтогаз Украины». Ее тариф «Фиксированный» — 7,96 грн за куб будет действовать, по меньшей мере, до 30 апреля 2027 года.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифа НЭК «Укрэнерго» на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению.
Согласно решению НКРЭКУ , с 1 июля тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению вырастет на 7,8% — до 118,64 грн за МВт·ч без НДС.
С 1 января 2026 года тариф на передачу составил 742,91 грн/МВт-ч, тариф на диспетчеризацию — 110,03 грн/МВт-ч.
В то же время, регулятор планировал рассмотреть вопрос повышения тарифа на передачу электроэнергии на 21,8% — до 903,53 грн за МВт·ч без НДС.
По материалам:
Finance.ua
Тарифы
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