Какие тарифы на газ будут в июле 2026 года Сегодня 12:00 — Энергетика

Какие тарифы на газ будут в июле 2026 года

Поставщики газа для бытовых потребителей обнародовали ценники на июль.

На украинском рынке сейчас работает 8 компаний. 4 из них предлагают только годовые тарифы, еще 4 — как годовые, так и месячные переменные, пишет Газправда

Годовые предложения традиционно не изменились. Они колеблются от 7,96 до 9,99 грн. за куб.

Месячные предложения по сравнению и с июнем снизились. Месячные ценники колеблются от 8,46 до 27,99 грн. за метр кубический.

Базовыми для населения именно годовые тарифы. На месячные, практически рыночные цены, потребители могут перейти разве что по своему желанию. Самовольно переводить клиентов с годовых на месячные тарифы компании не имеют права.

Подавляющее большинство бытовых потребителей — около 98%, или более 12 миллионов домохозяйств являются клиентами ГК «Нафтогаз Украины». Ее тариф «Фиксированный» — 7,96 грн за куб будет действовать, по меньшей мере, до 30 апреля 2027 года.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифа НЭК «Укрэнерго» на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению.

Согласно решению НКРЭКУ , с 1 июля тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению вырастет на 7,8% — до 118,64 грн за МВт·ч без НДС.

С 1 января 2026 года тариф на передачу составил 742,91 грн/МВт-ч, тариф на диспетчеризацию — 110,03 грн/МВт-ч.

В то же время, регулятор планировал рассмотреть вопрос повышения тарифа на передачу электроэнергии на 21,8% — до 903,53 грн за МВт·ч без НДС.

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