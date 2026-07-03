Жара удерживает рекордно высокие цены на электроэнергию в Европе
— Энергетика
Температурные рекорды спровоцировали скачок стоимости света на европейских биржах. Синоптики предупреждают о новой волне жары в июле.
Об этом пишет Bloomberg.
Резкий рост стоимости обусловлен одновременно повышением спроса на охлаждение и ограничением предложения на рынке.
Текущая ситуация наглядно продемонстрировала, как связанная с изменением климата экстремальная жара способна масштабно нарушать стабильность рынков электроэнергии.
Новые температурные угрозы
Синоптические прогнозы указывают на повышенный риск возникновения новых волн жары в Великобритании, Испании, Германии и Франции в течение этого месяца.
Следующий период жаркой погоды вряд ли полностью повторит экстремальные рекорды июня, однако температура в большей части Европы все равно превысит сезонные нормы на 2−8 градусов Цельсия.
На этом фоне фьючерсы на немецкий контракт с поставкой в следующем месяце выросли на бирже Epex на 2,2% — до 103,58 евро за мегаватт-час, что стало близким к январскому максимуму.
Июньские температурные рекорды существенно ухудшили условия поставки электроэнергии из-за падения объемов ветровой генерации и ограничения мощности газовых станций.
Кроме того, из-за слишком теплой охлаждающей воды производителям пришлось снизить объемы производства на атомных электростанциях во Франции и Швейцарии.
В результате этих факторов в прошлом месяце средние цены в сутки в Германии и Великобритании подскочили до 109,50 евро и 115,76 евро за мегаватт-час соответственно.
Для июня это самые высокие показатели с 2022 года, а во Франции стоимость ресурса достигла максимума с 2023 года.
Аналитики Лондонской фондовой биржи предупреждают, что очередная волна жары создаст аналогичную сильную нагрузку на европейскую энергосистему.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.