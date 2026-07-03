Жара удерживает рекордно высокие цены на электроэнергию в Европе Сегодня 19:12 — Энергетика

Проект постановления предусматривает, что новые тарифы будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2026 года.

Температурные рекорды спровоцировали скачок стоимости света на европейских биржах. Синоптики предупреждают о новой волне жары в июле.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также ЕС не будет возобновлять импорт газа из россии — Еврокомиссия

Резкий рост стоимости обусловлен одновременно повышением спроса на охлаждение и ограничением предложения на рынке.

Текущая ситуация наглядно продемонстрировала, как связанная с изменением климата экстремальная жара способна масштабно нарушать стабильность рынков электроэнергии.

Новые температурные угрозы

Синоптические прогнозы указывают на повышенный риск возникновения новых волн жары в Великобритании, Испании, Германии и Франции в течение этого месяца.

Следующий период жаркой погоды вряд ли полностью повторит экстремальные рекорды июня, однако температура в большей части Европы все равно превысит сезонные нормы на 2−8 градусов Цельсия.

На этом фоне фьючерсы на немецкий контракт с поставкой в ​​следующем месяце выросли на бирже Epex на 2,2% — до 103,58 евро за мегаватт-час, что стало близким к январскому максимуму.

Июньские температурные рекорды существенно ухудшили условия поставки электроэнергии из-за падения объемов ветровой генерации и ограничения мощности газовых станций.

Кроме того, из-за слишком теплой охлаждающей воды производителям пришлось снизить объемы производства на атомных электростанциях во Франции и Швейцарии.

В результате этих факторов в прошлом месяце средние цены в сутки в Германии и Великобритании подскочили до 109,50 евро и 115,76 евро за мегаватт-час соответственно.

Для июня это самые высокие показатели с 2022 года, а во Франции стоимость ресурса достигла максимума с 2023 года.

Читайте также Тарифы Укрэнерго вырастут — НКРЭКУ приняла решение о повышении с 1 июля

Аналитики Лондонской фондовой биржи предупреждают, что очередная волна жары создаст аналогичную сильную нагрузку на европейскую энергосистему.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.