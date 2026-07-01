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ЕС не будет возобновлять импорт газа из россии — Еврокомиссия

Энергетика
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Европейский Союз не планирует возобновлять импорт российского газа
Европейский Союз не планирует возобновлять импорт российского газа
Европейский Союз не планирует возобновлять импорт российского газа, поскольку в ЕС действует законодательство RePowerEU, направленное на обеспечение энергетической независимости и отказ от российских энергоносителей.
Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен во вторник на брифинге в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

В ЕС напомнили о действующем законодательстве

Отвечая на вопрос по поводу заявлений отдельных европейских политических сил о возможности возвращения к потреблению российского газа, Итконен подчеркнула, что такой сценарий не рассматривается.
«Возобновление импорта российского газа в Европейский Союз? Нет, это невозможно. У нас действует законодательство RePowerEU», — отметила она.
По словам представительницы Еврокомиссии, в этом месяце был достигнут еще один важный этап реализации плана. В частности, вступил в силу запрет на импорт трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.

Следующие ограничения будут введены в 2027 году

Она отметила, что «следующие этапы состоятся соответственно в январе и сентябре следующего года».
«То есть это действующий закон. Вернуться назад невозможно. И мы очень четко заявили об этом на политическом уровне, что не вернемся к российским энергоносителям. Напротив, мы сейчас в процессе диверсификации поставок и полного отказа от них», — подытожила представитель Европейской комиссии.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ГазЕСЕврокомиссияИмпорт
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