ЕС не будет возобновлять импорт газа из россии — Еврокомиссия Сегодня 14:34 — Энергетика

Европейский Союз не планирует возобновлять импорт российского газа

Европейский Союз не планирует возобновлять импорт российского газа, поскольку в ЕС действует законодательство RePowerEU, направленное на обеспечение энергетической независимости и отказ от российских энергоносителей.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен во вторник на брифинге в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

В ЕС напомнили о действующем законодательстве

Отвечая на вопрос по поводу заявлений отдельных европейских политических сил о возможности возвращения к потреблению российского газа, Итконен подчеркнула, что такой сценарий не рассматривается.

«Возобновление импорта российского газа в Европейский Союз? Нет, это невозможно. У нас действует законодательство RePowerEU», — отметила она.

По словам представительницы Еврокомиссии, в этом месяце был достигнут еще один важный этап реализации плана. В частности, вступил в силу запрет на импорт трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.

Следующие ограничения будут введены в 2027 году

Она отметила, что «следующие этапы состоятся соответственно в январе и сентябре следующего года».

«То есть это действующий закон. Вернуться назад невозможно. И мы очень четко заявили об этом на политическом уровне, что не вернемся к российским энергоносителям. Напротив, мы сейчас в процессе диверсификации поставок и полного отказа от них», — подытожила представитель Европейской комиссии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.