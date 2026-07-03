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46% электроэнергии ЕС поступало из возобновляемых источников энергии: какие страны в лидерах

Энергетика
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46% электроэнергии ЕС поступало из возобновляемых источников энергии: какие страны в лидерах
46% электроэнергии ЕС поступало из возобновляемых источников энергии: какие страны в лидерах
В первом квартале 2026 года 45,5% производимой в ЕС электроэнергии было произведено из возобновляемых источников энергии. Это увеличение по сравнению с тем же кварталом 2025 года, когда доля составила 42,7%.
Об этом пишет Евростат.

Основные источники

Ветер был основным источником возобновляемой электроэнергии в ЕС, на который приходилось 44,9% общего объема возобновляемой электроэнергии по сравнению с 42,3% в первом квартале 2025 года.
46% электроэнергии ЕС поступало из возобновляемых источников энергии: какие страны в лидерах
Гидроэнергетика заняла второе место с 28,0%, далее следует солнечная энергия с 17,3%.
Остальная часть возобновляемой электроэнергии поступала из горючих возобновляемых видов топлива (9,4%) и геотермальной и других источников энергии (0,4%).
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Какие страны в лидерах

Среди стран ЕС наибольшая доля электроэнергии из возобновляемых источников производилась:
  • в Дании (90,0%, преимущественно ветер),
  • Португалии (82,9%, преимущественно гидроэнергетика)
  • Литве (75,7%, преимущественно ветер).
46% электроэнергии ЕС поступало из возобновляемых источников энергии: какие страны в лидерах

Самые низкие доли

  • были зафиксированы в Чехии (12,7%), Мальте (13,0%) и Словакии (17,2%).
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Ранее говорилось, что Европейский союз рискует начать отопительный сезон с критически низким уровнем газовых запасов, что может спровоцировать новый скачок цен на энергоносители.
По прогнозу аналитической компании Wood Mackenzie, до завершения сезона закачки — традиционно продолжавшейся с апреля по октябрь — хранилища ЕС могут быть заполнены лишь на 76%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЕС
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