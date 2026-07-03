46% электроэнергии ЕС поступало из возобновляемых источников энергии: какие страны в лидерах Сегодня 13:23 — Энергетика

46% электроэнергии ЕС поступало из возобновляемых источников энергии: какие страны в лидерах

В первом квартале 2026 года 45,5% производимой в ЕС электроэнергии было произведено из возобновляемых источников энергии. Это увеличение по сравнению с тем же кварталом 2025 года, когда доля составила 42,7%.

Об этом пишет Евростат.

Основные источники

Ветер был основным источником возобновляемой электроэнергии в ЕС, на который приходилось 44,9% общего объема возобновляемой электроэнергии по сравнению с 42,3% в первом квартале 2025 года.

Гидроэнергетика заняла второе место с 28,0%, далее следует солнечная энергия с 17,3%.

Остальная часть возобновляемой электроэнергии поступала из горючих возобновляемых видов топлива (9,4%) и геотермальной и других источников энергии (0,4%).

Какие страны в лидерах

Среди стран ЕС наибольшая доля электроэнергии из возобновляемых источников производилась:

в Дании (90,0%, преимущественно ветер),

Португалии (82,9%, преимущественно гидроэнергетика)

Литве (75,7%, преимущественно ветер).

Самые низкие доли

были зафиксированы в Чехии (12,7%), Мальте (13,0%) и Словакии (17,2%).

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Ранее говорилось, что Европейский союз рискует начать отопительный сезон с критически низким уровнем газовых запасов, что может спровоцировать новый скачок цен на энергоносители.

По прогнозу аналитической компании Wood Mackenzie, до завершения сезона закачки — традиционно продолжавшейся с апреля по октябрь — хранилища ЕС могут быть заполнены лишь на 76%.

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