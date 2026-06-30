Газовые хранилища ЕС могут войти в зиму с самыми низкими запасами за 15 лет Сегодня 20:33 — Энергетика

До завершения сезона закачки хранилища ЕС могут быть заполнены только на 76%

Европейский союз рискует начать отопительный сезон с критически низким уровнем газовых запасов, что может спровоцировать новый скачок цен на энергоносители.

Об этом сообщает Financial Times.

Самые низкие показатели запасов

По прогнозу аналитической компании Wood Mackenzie, до завершения сезона закачки, который традиционно длится с апреля по октябрь — хранилища ЕС могут быть заполнены лишь на 76%.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, это стало бы самым низким пиковым показателем запасов не менее 15 лет. Сезон начался с заполненностью лишь 28% - следствие холодной зимы — и сейчас средний показатель составляет около 48%, что ниже комфортного уровня для этого времени года.

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Дополнительным фактором давления стали перебои со снабжением сжиженного природного газа из-за вооруженного конфликта между США и Ираном: через Ормузский пролив обычно проходит около пятой части мирового экспорта LNG, а боевые действия также сократили производство в Катаре и ОАЭ.

Хотя после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля европейские цены на газ резко подскочили, позже они стабилизировались — и теперь недостаточно привлекательны, чтобы активно привлекать танкеры с LNG на европейский рынок.

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