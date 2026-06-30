Газовые хранилища ЕС могут войти в зиму с самыми низкими запасами за 15 лет

По прогнозу аналитической компании Wood Mackenzie, до завершения сезона закачки, который традиционно длится с апреля по октябрь — хранилища ЕС могут быть заполнены лишь на 76%.
Согласно данным Gas Infrastructure Europe, это стало бы самым низким пиковым показателем запасов не менее 15 лет. Сезон начался с заполненностью лишь 28% - следствие холодной зимы — и сейчас средний показатель составляет около 48%, что ниже комфортного уровня для этого времени года.
Дополнительным фактором давления стали перебои со снабжением сжиженного природного газа из-за вооруженного конфликта между США и Ираном: через Ормузский пролив обычно проходит около пятой части мирового экспорта LNG, а боевые действия также сократили производство в Катаре и ОАЭ.
Хотя после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля европейские цены на газ резко подскочили, позже они стабилизировались — и теперь недостаточно привлекательны, чтобы активно привлекать танкеры с LNG на европейский рынок.