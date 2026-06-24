Украина полностью переходит на европейские правила торговли газом Сегодня 07:43 — Энергетика

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решения, направленные на дальнейшую интеграцию газового рынка Украины в единый рынок природного газа Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Изменения предусматривают введение европейских правил распределения мощностей и тарифообразования на межгосударственных соединениях газотранспортной системы.

Введение общих аукционов

Регулятор завершил нормативные шаги по внедрению совместных аукционов по распределению мощности межгосударственных соединений. Такой механизм подразумевает одновременное распределение мощности газотранспортной системы Украины и сопредельных стран, что соответствует европейской практике функционирования рынка природного газа.

Новые правила распределения мощности межгосударственных соединений заработают с июля 2026 года и будут применяться к мощности, которая будет использоваться с начала нового газового года — с 1 октября 2026 года.

Какие требования установили для участников рынка

Для участия в аукционах заказчики транспортных услуг должны заключить договоры не только с Оператором ГТС Украины, но и с операторами смежных газотранспортных систем государств — членов Европейского Союза и Республики Молдова.

Заказчик, которому будет распределена объединенная мощность, имеет право передать другому заказчику право подавать номинации и реноминации на такую ​​мощность.

Новые тарифы на транспортировку газа

Кроме того, НКРЭКУ установила для ООО «Оператор ГТС Украины» тарифы на услуги по транспортировке природного газа для точек входа и выхода на межгосударственных соединениях в единицах энергии (МВт·ч в сутки). Тарифы будут применяться с 1 октября 2026 года.

Что изменится для рынка

Переход к распределению мощности и определению тарифов в энергетических единицах обеспечит согласование функционирования украинской газотранспортной системы с подходами европейского рынка. Это повысит прозрачность правил доступа к межгосударственной инфраструктуре, будет способствовать надлежащему оформлению таможенных процедур при импорте природного газа и укреплению энергетической безопасности Украины.

Принятые решения — это важный шаг в выполнении обязательств Украины по интеграции с европейским рынком природного газа. Они обеспечивают имплементацию европейских сетевых кодексов и гармонизацию правил функционирования украинского газового рынка с законодательством ЕС.

Через какие платформы будут проводить аукционы

Для потенциальных и действующих участников рынка решения НКРЭКУ определяют механизмы взаимодействия при бронировании мощности на межгосударственных соединениях и транспортировке природного газа.

В частности, для распределения мощности на украинско-польском межгосударственном соединении будет использоваться международная аукционная платформа GSA, а на межгосударственных соединениях с Венгрией, Словацкой Республикой, Румынией и Республикой Молдова — платформа RBP.

Для электронного взаимодействия с заказчиками услуг транспортировки будет использоваться информационная платформа Оператора ГТС Украины, а для определения маржинальных цен — данные торговой платформы ООО «Украинская энергетическая биржа».

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