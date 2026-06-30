Тарифы Укрэнерго вырастут — НКРЭКУ приняла решение о повышении с 1 июля Сегодня 18:30 — Энергетика

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифа НЭК «Укрэнерго» на услуги оперативно-диспетчерского управления.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 30 июня, сообщает Укринформ.

Новый тариф будет действовать с 1 июля

Согласно решению НКРЭКУ, с 1 июля тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению вырастет на 7,8% — до 118,64 грн за МВт·ч без НДС.

С 1 января 2026 года тариф на передачу составил 742,91 грн/МВт-ч, тариф на диспетчеризацию — 110,03 грн/МВт-ч.

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В то же время, регулятор планировал рассмотреть вопрос повышения тарифа на передачу электроэнергии на 21,8% — до 903,53 грн за МВт·ч без НДС.

Однако вопрос был снят с рассмотрения из-за юридической коллизии в обновленном законодательстве о рынке электроэнергии. НКРЭКУ планирует вернуться к рассмотрению изменения тарифа на передачу позже.

Укрінформ По материалам:

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