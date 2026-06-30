Шмыгаль поставил задачу энергетикам из-за аномальной жары
Какие задачи поставили энергетическому сектору
- рассмотреть возможность оптимизации графиков ремонтной кампании на энергоблоках атомной генерации для увеличения производства электроэнергии в периоды максимального потребления;
- обеспечить в кратчайшие сроки завершение аварийно-восстановительных работ и ввод в эксплуатацию оборудования тепловой генерации общей мощностью не менее 300 МВт;
- усилить привлечение дополнительных мощностей за счет когенерационных установок, в частности газовой генерации, а также подготовить предложения по дальнейшей либерализации условий для их эффективной работы;
- обеспечить активное использование установок хранения энергии для покрытия пиковых нагрузок и увеличения доступной мощности системы ориентировочно на 300 МВт;
- принять дополнительные меры по привлечению импорта электроэнергии из стран-партнеров Европейского Союза и проработать вопрос его увеличения государственными предприятиями.
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