Шмыгаль поставил задачу энергетикам из-за аномальной жары Сегодня 14:23 — Энергетика

Украинцев призвали экономить электроэнергию в вечерние часы

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поручил профильным службам и предприятиям энергетического сектора обеспечить стабильное прохождение периодов пикового потребления электроэнергии и минимизировать возможный дефицит мощности.

«Из-за аномальной жары, накрывшей Европу, энергосистема Украины испытывает дополнительную нагрузку», — отметил глава Минэнерго.

Какие задачи поставили энергетическому сектору

Для сбалансирования ситуации Шмыгаль поручил:

рассмотреть возможность оптимизации графиков ремонтной кампании на энергоблоках атомной генерации для увеличения производства электроэнергии в периоды максимального потребления;

обеспечить в кратчайшие сроки завершение аварийно-восстановительных работ и ввод в эксплуатацию оборудования тепловой генерации общей мощностью не менее 300 МВт;

усилить привлечение дополнительных мощностей за счет когенерационных установок, в частности газовой генерации, а также подготовить предложения по дальнейшей либерализации условий для их эффективной работы;

обеспечить активное использование установок хранения энергии для покрытия пиковых нагрузок и увеличения доступной мощности системы ориентировочно на 300 МВт;

принять дополнительные меры по привлечению импорта электроэнергии из стран-партнеров Европейского Союза и проработать вопрос его увеличения государственными предприятиями.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в случае длительного периода высоких температур и массированных атак россии на энергосистему Украины в стране могут ввести аварийные отключения электроэнергии продолжительностью до 5 часов в сутки.

Также Finance.ua писал , что в июне перебои со светом фиксировались в Днепровском, Голосеевском и Дарницком районах. Можно сказать, что сезон летних отключений электроэнергии уже начался в Украине. Не забываем, что враг готовит следующие обстрелы, которые могут еще больше усугубить дефицит из-за повреждений подстанций — хотя и домашнее задание по их защите выполнено неплохо", — отмечал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.