В «Укренерго» попередили про можливі відключення світла влітку до 5 годин на день Сьогодні 16:41 — Енергетика

Влітку 2026 року країна підготовлена до обстрілів значно краще, ніж минулоріч

У разі тривалого періоду високих температур і масованих атак росії на енергосистему України в країні можуть запровадити аварійні відключення електроенергії тривалістю до 5 годин на добу.

Про це заявив голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в інтерв’ю РБК-Україна

За його словами, за умов високої температури повітря та масованих обстрілів відключення можуть застосовуватися у вечірні години.

«Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, а от вечірні піки, на жаль, потрібно буде балансувати за рахунок наших споживачів», — зазначив Зайченко.

Система стала стійкішою до атак

Водночас він додав, що за відсутності ворожих ударів, країна має високі шанси працювати без обмежень.

Зайченко повідомив, що влітку 2026 року країна підготовлена до обстрілів значно краще, ніж минулоріч.

«Цього літа ситуація значно легша, ніж влітку 2025 року, бо є більше розподіленої генерації, нові електростанції будуються із другим рівнем захисту, більша захищеність підстанцій як „Укренерго“, так і операторів систем розподілу (обленерго. — Ред.), тому графіки, звичайно, можливі, але вони будуть не такі тяжкі, як взимку», — зазначив Зайченко.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в червні перебої зі світлом фіксували у Дніпровському, Голосіївському та Дарницькому районах. «Можна сказати, що сезон літніх відключень електроенергії вже розпочався в Україні. Не забуваємо, що ворог готує наступні обстріли, які можуть ще більше посилити дефіцит через пошкодження підстанцій — хоча й домашнє завдання по їхньому захисту виконано непогано», — зазначав голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

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