Чехия предоставит помощь энергетике Украины Сегодня 15:33 — Энергетика

Чехия предоставит помощь энергетике Украины

Чехия предоставит Украине помощь перед зимним сезоном, в частности, в восстановлении энергетического сектора.

УНН. Об этом в соцсети Х сообщил первый вице-премьер — министр торговли и промышленности страны Карел Гавличек, информирует

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По его словам, правительство Чехии усилило инструменты финансовой поддержки бизнеса, сотрудничающего с Украиной.

«Сотрудничество в промышленности, энергетике, исследованиях и разработках. Блвгодарю за сегодняшние дебаты с вице-премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В то же время я подтвердил, что готовлю миссию чешских компаний в Украину с целью привлечения их к восстановлению инфраструктуры», — отметил Гавличек.

Он также подтвердил планы посетить Украину осенью.

Ранее мы писали, если счетчик электроэнергии украли или он перестал работать как положено, потребителю необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов компании.

Специалист выдаст бланк заявления (с перечнем причин обращения потребителя). В этом заявлении необходимо выбрать из перечня причин проблему, указать дату и подписать. Если повреждение произошло по вине владельца счетчика, все расходы возлагаются на владельца средств учета.

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