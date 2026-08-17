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Чехия предоставит помощь энергетике Украины

Энергетика
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Чехия предоставит помощь энергетике Украины
Чехия предоставит помощь энергетике Украины
Чехия предоставит Украине помощь перед зимним сезоном, в частности, в восстановлении энергетического сектора.
Об этом в соцсети Х сообщил первый вице-премьер — министр торговли и промышленности страны Карел Гавличек, информирует УНН.

Подробности

По его словам, правительство Чехии усилило инструменты финансовой поддержки бизнеса, сотрудничающего с Украиной.
«Сотрудничество в промышленности, энергетике, исследованиях и разработках. Блвгодарю за сегодняшние дебаты с вице-премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В то же время я подтвердил, что готовлю миссию чешских компаний в Украину с целью привлечения их к восстановлению инфраструктуры», — отметил Гавличек.
Он также подтвердил планы посетить Украину осенью.
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Ранее мы писали, если счетчик электроэнергии украли или он перестал работать как положено, потребителю необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов компании.
Специалист выдаст бланк заявления (с перечнем причин обращения потребителя). В этом заявлении необходимо выбрать из перечня причин проблему, указать дату и подписать. Если повреждение произошло по вине владельца счетчика, все расходы возлагаются на владельца средств учета.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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