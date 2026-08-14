Отопительный сезон в Киеве может начаться с задержкой Сегодня 10:33 — Энергетика

В Киеве могут повториться проблемы с теплосетями

Киевская городская власть на середину августа не представила публичных результатов обследования жилищного фонда. Отсутствие такого аудита может усложнить подготовку столицы к отопительному сезону и привести к задержке подачи тепла и повторению масштабных аварий на теплосетях.

Об этом в эфире «Ранок.Live» сообщил народный депутат Юрий Камельчук.

В Киеве могут позже начать отопительный сезон

«Если это не так, пусть кто-то из КГГА опровергнет эту информацию, выйдет из подробной информации, сколько проверили, где какие отремонтированы потребности, где жильцы сами не могут что-то сделать с помощью ОСМД и так далее. Или эту информацию кто-то считает секретной, я ее считаю, она должна быть максимально публичной для того, чтобы люди могли отреагировать. время года», — подчеркнул Камельчук.

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При обсуждении реализации планов энергетической устойчивости журналисты обратили внимание на то, что столица демонстрирует более медленные темпы подготовки, чем прифронтовые общины, ежедневно находящиеся под ударами десятков управляемых авиабомб. Отвечая на вопрос, что именно сделали городские власти для анализа состояния домов на середину августа, Юрий Камельчук коротко отметил: «Я не видел».

В Киеве могут повториться проблемы с теплосетями

Отдельно нардеп коснулся вопроса восстановления тех объектов, где прошлой зимой из-за замерзания воды происходили порывы коммуникаций. По его словам, лучше всего информацией относительно восстановительных работ обладают сами объединения совладельцев.

«В некоторых случаях, я знаю, положительные моменты и были возмещения на ремонты, однако иногда есть другая проблема, отсутствие жильцов достаточного количества, чтобы даже просто собраться и скинуться на что-то, чтобы что-то сделать. Поэтому часть людей по некоторым домам может страдать из-за этого. И теоретически городские власти могли бы организовать комплексные комиссии и по всем домам проверить каждый объяснил нардеп.

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Из-за неготовности инфраструктуры киевлянам следует быть готовыми к тому, что подача тепла в жилище не начнется в привычные сроки. Оценивая возможную временную задержку, нардеп напомнил об опыте прошлых лет: «У нас уже был люфт как минимум дополнительных две недели, то есть не около 15 октября, у нас уже начинался позже».

Отсрочка стартов ремонтов создает и риск того, что технические работы будут проводиться уже при понижении температуры. Отвечая на вопрос, может ли отопительный сезон начаться в мороз, Камельчук утвердительно подтвердил такую ​​вероятность: «Может, конечно. Последний момент могут доделывать определенные вещи и мы снова можем увидеть, как и в прошлом году, замерзшие трубы по отдельным домам, которые невозможно отремонтировать, пока есть мороз».

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