«Нафтогаз» определил четыре ключевых направления подготовки к отопительному сезону Сегодня 09:29

Ежегодное совещание руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины

Группа «Нафтогаз» передала Министерству иностранных дел Украины перечень приоритетных международных проектов, реализация которых критически важна для подготовки к отопительному сезону.

Об этом сообщил и. о. председателя правления «Нефтегаза» Сергей Федоренко во время ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Среди ключевых направлений:

привлечение грантового финансирования на закупку дополнительных объемов газа;

заключение контрактов на поставку резервного оборудования;

получение технической помощи для восстановления поврежденных объектов;

диверсификация источников и маршрутов снабжения газа.

«Реализация этих задач нуждается в предметной работе с правительствами, международными финансовыми организациями, донорами и энергетическими компаниями. Чтобы ускорить результат, должны действовать совместно и скоординированно», — отметил Федоренко.

«Нафтогаз» предлагает международным партнерам совместные проекты

В то же время, Группа «Нафтогаз» предлагает международным партнерам возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Речь идет о крупнейших в Европе подземных хранилищах газа, новых LNG-маршрутах, а также совместных проектах в добыче, генерации и развитии топливной инфраструктуры.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что президент Украины Владимир Зеленский недоволен темпами выполнения планов устойчивости регионов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. «Логистика, зерно, сельское хозяйство, энергетика — все это очень важные вещи. Так же, как и планы устойчивости, которыми я, честно говоря, полностью не доволен. Я видел процент выполненных работ, нам нужно очень быстро включаться», — сказал президент.

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