0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Нафтогаз» определил четыре ключевых направления подготовки к отопительному сезону

91
Ежегодное совещание руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины
Ежегодное совещание руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины
Группа «Нафтогаз» передала Министерству иностранных дел Украины перечень приоритетных международных проектов, реализация которых критически важна для подготовки к отопительному сезону.
Об этом сообщил и. о. председателя правления «Нефтегаза» Сергей Федоренко во время ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.
Среди ключевых направлений:
  • привлечение грантового финансирования на закупку дополнительных объемов газа;
  • заключение контрактов на поставку резервного оборудования;
  • получение технической помощи для восстановления поврежденных объектов;
  • диверсификация источников и маршрутов снабжения газа.
«Реализация этих задач нуждается в предметной работе с правительствами, международными финансовыми организациями, донорами и энергетическими компаниями. Чтобы ускорить результат, должны действовать совместно и скоординированно», — отметил Федоренко.

«Нафтогаз» предлагает международным партнерам совместные проекты

В то же время, Группа «Нафтогаз» предлагает международным партнерам возможности для взаимовыгодного сотрудничества.
Речь идет о крупнейших в Европе подземных хранилищах газа, новых LNG-маршрутах, а также совместных проектах в добыче, генерации и развитии топливной инфраструктуры.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент Украины Владимир Зеленский недоволен темпами выполнения планов устойчивости регионов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. «Логистика, зерно, сельское хозяйство, энергетика — все это очень важные вещи. Так же, как и планы устойчивости, которыми я, честно говоря, полностью не доволен. Я видел процент выполненных работ, нам нужно очень быстро включаться», — сказал президент.
По материалам:
Finance.ua
НафтогазМИД
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems