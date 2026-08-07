Импорт услуг подлежит валютному надзору: что нужно знать бизнесу Сегодня 09:45 — Валюта

Валютный надзор за импортом услуг

Операции по импорту услуг подлежат валютному надзору, равно как и операции по импорту товаров.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

Для целей валютного законодательства такие услуги приравниваются к товарам. Закон Украины «О валюте и валютных операциях» предусматривает, что термин «товар» используется в значении, определенном Законом Украины «О внешнеэкономической деятельности». В свою очередь, данный Закон относит к товарам не только продукцию, но также работы, услуги, права интеллектуальной собственности и иные неимущественные права.

Именно поэтому украинским предприятиям, активно пользующимся услугами нерезидентов — консультационными, маркетинговыми, транспортными, ИТ-услугами, рекламными, инжиниринговыми и другими — следует учитывать, что такие операции также находятся под валютным надзором.

Что нужно помнить

Если резидент произвел авансовый платеж нерезиденту за услуги, течение предельного срока расчетов начинается со дня осуществления такого платежа. В настоящее время, в период действия военного положения, данный срок составляет 180 календарных дней.

Это означает, что в течение этого срока услуги должны быть фактически предоставлены, а резидент должен иметь документы, подтверждающие их получение.

Если услуги фактически не будут получены в установленный срок, к резиденту может быть применена ответственность.

В ходе документальной проверки оцениваются условия внешнеэкономического договора и документы, подтверждающие фактическое получение услуг: акты, инвойсы, платежные документы, регистры бухгалтерского учета и другие первичные документы.

Как минимизировать риски

Перед совершением авансовой оплаты рекомендуется:

определить реалистичные сроки выполнения договора;

проверять банковские реквизиты нерезидента, особенно в случае получения уведомления об их изменении;

своевременно оформлять документы, подтверждающие получение услуг;

контролировать соблюдение предельного срока расчетов.

Если становится очевидным, что нерезидент не сможет выполнить договор в установленный срок, не следует ждать его окончания. Законодательством предусмотрены механизмы, которые при определенных условиях позволяют избежать начисления пени, в частности:

получение заключения Министерства экономики Украины о продлении предельных сроков расчетов;

документальное подтверждение форс-мажорных обстоятельств;

обращение в суд или международный коммерческий арбитраж с иском к нерезиденту.

В то же время, каждое из указанных оснований применяется исключительно в случаях и порядке, определенных статьей 13 Закона Украины «О валюте и валютных операциях». В частности, документальное подтверждение форс-мажорных обстоятельств оценивается с учетом причинно-следственной связи между такими обстоятельствами и невозможностью своевременного выполнения обязательств.

Следование этим рекомендациям поможет избежать нарушений валютного законодательства и финансовой ответственности.

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