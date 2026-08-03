Золото, доллар и евро! Сколько стоит валюта и драгоценные металлы? Прогноз банкира (видео) Сегодня 17:40 — Валюта

В начале августа валютный рынок может получить дополнительное давление

В начале августа валютный рынок будет под влиянием спроса со стороны импортеров энергоресурсов, подготовки бизнеса к осенне-зимнему периоду и военных рисков. В то же время резких курсовых скачков не ожидается, поскольку у Национального банка достаточно инструментов для сглаживания колебаний.

Об этом рассказал банкир Глобус Банка Тарас Лесовой в новом видео на YouTube-канале Finance.ua

Что будет давить на курс валют

Одним из факторов давления на гривну может оказаться спрос со стороны импортеров энергоресурсов. Нестабильность мировых цен на нефть заставляет компании заранее покупать валюту для будущих расчетов и создавать запасы средств.

Еще одним фактором является подготовка к зиме. Бизнес закупает резервное энергетическое оборудование, горючее, генераторы и комплектующие, что увеличивает количество заявок на покупку валюты. В то же время речь идет преимущественно об экономически обоснованном спросе, а не о панических настроениях.

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Наиболее непредсказуемым фактором остается военная ситуация. Атаки на энергетическую, транспортную и логистическую инфраструктуру могут создавать дополнительные потребности в импорте. А повреждение экспортных маршрутов способно временно сокращать валютные поступления от продажи украинских товаров за границу.

В таких условиях Национальный банк будет играть роль своеобразного предохранителя. При чрезмерном дефиците валюты регулятор может выходить на межбанковский рынок с интервенциями.

Это позволяет удовлетворить часть спроса и не допустить ситуации, когда краткосрочная нехватка валюты начинает дополнительно усугублять девальвационные ожидания.

Стоит ли переводить сбережения в валюту

На валютный рынок может влиять и рост цен на топливо. Оно способно привести к удорожанию продуктов, доставки и услуг. Часть сбережений в этом случае потенциально может перейти в валюту.

Однако, по мнению банкира, масштабы такого процесса будут ограничены. Гривневые депозиты и облигации внутреннего государственного займа остаются конкурентами наличной валюты. Пока ставки по этим инструментам обеспечивают доходность выше текущей инфляции, хранение средств в гривне остается рациональной стратегией.

Поэтому предпосылок для массового увеличения спроса на доллар или евро пока нет.

Что происходит с золотом

Учетная цена Национального банка за грамм чистого золота 999,9 пробы составляет более 5,8 тыс. грн.

В 2026 году волатильность золота значительно выше, чем пять-шесть лет назад. В январе цена металла достигала исторических максимумов — более $5500 за унцию, а летом скорректировалась около $4000−4200.

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За лом 585 пробы в скупках и ломбардах в среднем предлагают от 3,2 тыс. до 4,5 тыс. грн за грамм. Стоимость зависит от пробы: чем она выше, тем ближе цена стоимости чистого металла.

На начало августа 2026 года граммовый слиток у большинства банков стоил от 6,2 тыс. грн до почти 8 тыс. грн.

Каким будет курс доллара и евро 3−9 августа

По прогнозу Лесового, в течение 3−9 августа курс доллара на межбанковском рынке, вероятно, будет колебаться в пределах 44,60−45,20 грн. Евро будет в диапазоне 50,80−51,50 грн.

На наличном рынке диапазон будет несколько иным. Доллар, по оценке банкира, будет держаться в пределах 44,80−45 грн, а евро — 51−51,50 грн.

Средние недельные курсовые отклонения составят около 1−1,5% от стартового курса недели. То есть резких скачков не ожидается — рынок, вероятно, будет двигаться постепенно.

На курс евро будет дополнительно влиять ситуация на международном рынке. Ожидается, что пара евро/доллар будет находиться в пределах 1,135−1,155, что не создает предпосылок для резких изменений стоимости европейской валюты в Украине.

Таким образом, в начале августа валютный рынок может получить дополнительное давление от импортеров энергоресурсов, подготовки к зиме и военным рискам. В то же время, Национальный банк будет сохранять возможность влиять на ситуацию с помощью валютных интервенций.

По прогнозу Лесового, даже при одновременном усилении нескольких рисков резких курсовых движений ждать не стоит.

Больше о ситуации на валютном рынке, прогнозе курса доллара и евро, действиях НБУ, а также золоте, депозитах и ​​ОВГЗ как инструментах для сохранения сбережений смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале:

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