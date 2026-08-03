Сколько валюты продал НБУ продал на межбанке в июле
В июле текущего года чистая продажа валюты Национальным банком составила 4,791 млрд долларов, что на 6% меньше объема чистой продажи в июне (5,087 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.
В июле НБУ купил 2 млн долларов, в то время как продал 4,793 млрд долларов.
Для сравнения: в июне текущего года чистая продажа валюты Национальным банком составила 5,087 млрд долларов, что на 60% больше объема чистой продажи в мае (3,185 млрд долларов) и является самым большим объемом с декабря 2024 года.
В мае текущего года чистая продажа валюты Национальным банком составила 3,185 млрд долларов, что на 11% меньше объема чистой продажи в апреле (3,586 млрд долларов).
В августе ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно прогнозируемой. По базовому сценарию курс доллара будет держаться в пределах 44,5−45,5 грн, а евро — 51−52,5 грн. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой.
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