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Каким будет курс в 2026—2027 годах — прогноз ЦЭС

Валюта
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Среднегодовой курс гривны к доллару в 2026 году ожидается на уровне 44,5 грн/долл.
Среднегодовой курс гривны к доллару в 2026 году ожидается на уровне 44,5 грн/долл.
В течение 2026−2027 годов курс доллара продолжит расти. К концу 2026 года средний обменный курс прогнозируется на уровне 46 грн за доллар.
Об этом сообщает Центр экономической стратегии. Вместе с German Economic Team эксперты собрали прогнозы семи украинских и международных аналитических команд по ключевым макроэкономическим показателям.

ВВП и инфляция

В 2026 году неправительственные экономисты прогнозируют ниже рост ВВП и более высокую инфляцию. Медианное ожидание роста реального ВВП составляет 1,1%. В декабре 2025 года прогнозировали рост на уровне 2,4%. Таким образом, ожидается замедление экономического роста по сравнению с 2025 годом, когда этот показатель составил 1,8%.
Прогноз ВВП
Прогноз ВВП, ces.org.ua
Прогноз инфляции на 2026 год ухудшился по сравнению с ожиданиями прогнозистов в декабре 2025 года. Аналитики ожидают 9,6% инфляции к концу года или 8,2% среднегодовой инфляции. В декабре эти прогнозы составили соответственно 6,6% и 7,1%.
Прогноз инфляции
Прогноз инфляции, ces.org.ua
На 2027 год прогноз лучше. Медианное ожидание роста ВВП составляет 2,2%, а максимальное — 5% при прекращении боевых действий. В то же время прогноз инфляции на 2027 год превышает показатели в прошлом году: медианное ожидание экономистов составляет 9% на конец года.
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Дефицит бюджета

В течение 2026−2027 годов ожидается постепенное сокращение дефицита бюджета — до $43 млрд и $39 млрд соответственно.
Большинство неправительственных прогнозов основано на предположении о продолжении войны в 2026 и 2027 годах. Только один прогноз, альтернативный базовому, представлен с предположением об окончании полномасштабных боевых действий в 2027 году. При таком сценарии рост ВВП составит 5%, инфляция — 11%, а бюджетный дефицит — $37 млрд.
Дефицит текущего счета
Дефицит текущего счета, ces.org.ua
В отличие от этих прогнозов, Министерство экономики и Международный валютный фонд предполагают скорейшее завершение военных действий в своих базовых сценариях в 2027 и 2026 годах соответственно. В таком случае рост ВВП ожидается значительно выше, чем при сценарии более длительной войны.

Прогноз курса доллара

Среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в 2026 году ожидается на уровне 44,5 грн за доллар, а в 2027 году — 47,1 грн за доллар.
К концу 2026 года средний обменный курс ожидается на уровне 46 грн за доллар, а к концу 2027 года — 49 грн за доллар.
Прогноз курса
Прогноз курса, ces.org.ua
Согласно среднему прогнозу экспертов, в 2026 году резервы НБУ вырастут до $61 млрд, а в 2027 году — до $63 млрд.
Прогнозы неправительственных экспертов на 2026 год
Прогнозы неправительственных экспертов на 2026 год, ces.org.ua
Прогнозы неправительственных экспертов на 2027 год
Прогнозы неправительственных экспертов на 2027 год, ces.org.ua
Напомним, ранее Finance.ua писал, что KSE Institute опубликовал Ukraine Macroeconomic Handbook за третий квартал 2026 года с прогнозом развития украинской экономики до 2029 года. Документ охватывает период до завершения полномасштабной войны, а также дальнейшее восстановление и реконструкцию страны. Аналитики пересмотрели базовое предположение о завершении полномасштабной войны — с конца 2026 года во вторую половину 2027 года.
Аналитики ожидают, что курс доллара может составить 46,3 грн в конце 2026 года, а к концу 2028 возраст вырасти до 49,9 грн за доллар. После этого возможно определенное укрепление национальной валюты.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаВВПИнфляцияКурс гривныКурс доллара
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