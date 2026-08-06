Каким будет курс в 2026—2027 годах — прогноз ЦЭС Сегодня 10:00 — Валюта

Среднегодовой курс гривны к доллару в 2026 году ожидается на уровне 44,5 грн/долл.

В течение 2026−2027 годов курс доллара продолжит расти. К концу 2026 года средний обменный курс прогнозируется на уровне 46 грн за доллар.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии. Вместе с German Economic Team эксперты собрали прогнозы семи украинских и международных аналитических команд по ключевым макроэкономическим показателям.

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ВВП и инфляция

В 2026 году неправительственные экономисты прогнозируют ниже рост ВВП и более высокую инфляцию. Медианное ожидание роста реального ВВП составляет 1,1%. В декабре 2025 года прогнозировали рост на уровне 2,4%. Таким образом, ожидается замедление экономического роста по сравнению с 2025 годом, когда этот показатель составил 1,8%.

Прогноз ВВП, ces.org.ua

Прогноз инфляции на 2026 год ухудшился по сравнению с ожиданиями прогнозистов в декабре 2025 года. Аналитики ожидают 9,6% инфляции к концу года или 8,2% среднегодовой инфляции. В декабре эти прогнозы составили соответственно 6,6% и 7,1%.

Прогноз инфляции, ces.org.ua

На 2027 год прогноз лучше. Медианное ожидание роста ВВП составляет 2,2%, а максимальное — 5% при прекращении боевых действий. В то же время прогноз инфляции на 2027 год превышает показатели в прошлом году: медианное ожидание экономистов составляет 9% на конец года.

Дефицит бюджета

В течение 2026−2027 годов ожидается постепенное сокращение дефицита бюджета — до $43 млрд и $39 млрд соответственно.

Большинство неправительственных прогнозов основано на предположении о продолжении войны в 2026 и 2027 годах. Только один прогноз, альтернативный базовому, представлен с предположением об окончании полномасштабных боевых действий в 2027 году. При таком сценарии рост ВВП составит 5%, инфляция — 11%, а бюджетный дефицит — $37 млрд.

Дефицит текущего счета, ces.org.ua

В отличие от этих прогнозов, Министерство экономики и Международный валютный фонд предполагают скорейшее завершение военных действий в своих базовых сценариях в 2027 и 2026 годах соответственно. В таком случае рост ВВП ожидается значительно выше, чем при сценарии более длительной войны.

Прогноз курса доллара

Среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в 2026 году ожидается на уровне 44,5 грн за доллар, а в 2027 году — 47,1 грн за доллар.

К концу 2026 года средний обменный курс ожидается на уровне 46 грн за доллар, а к концу 2027 года — 49 грн за доллар.

Прогноз курса, ces.org.ua

Согласно среднему прогнозу экспертов, в 2026 году резервы НБУ вырастут до $61 млрд, а в 2027 году — до $63 млрд.

Прогнозы неправительственных экспертов на 2026 год, ces.org.ua

Прогнозы неправительственных экспертов на 2027 год, ces.org.ua

Напомним, ранее Finance.ua писал , что KSE Institute опубликовал Ukraine Macroeconomic Handbook за третий квартал 2026 года с прогнозом развития украинской экономики до 2029 года. Документ охватывает период до завершения полномасштабной войны, а также дальнейшее восстановление и реконструкцию страны. Аналитики пересмотрели базовое предположение о завершении полномасштабной войны — с конца 2026 года во вторую половину 2027 года.

Аналитики ожидают, что курс доллара может составить 46,3 грн в конце 2026 года, а к концу 2028 возраст вырасти до 49,9 грн за доллар. После этого возможно определенное укрепление национальной валюты.

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