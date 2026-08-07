У 40% работников в Украине нет никаких бонусов на работе Сегодня 09:03 — Личные финансы

На рынке труда наблюдается кадровый кризис

Около трети работодателей в Украине увеличивают мотивационный пакет для кандидатов на фоне кризиса кадров, в то время как 40% опрошенных работников не имеют никаких бонусов на своем текущем рабочем месте.

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации.

«Кадровый кризис заставляет бизнес пересматривать подходы к найму и удержанию работников. Мы видим, что компании пытаются адаптироваться за счет внутренних ресурсов и развития персонала — именно поэтому бесплатное переобучение стало инструментом № 1 для большинства работодателей. Однако ключевым разногласием остается вопрос материальной мотивации, ведь только треть опрошенных работодателей способна повысить зарплаты в этом году», — комментирует руководитель направления OLX Мария Абдуллина.

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В то же время, по ее словам, наблюдается расхождение в приоритетах: бизнес активно инвестирует в обучение и логистические бонусы, в то время как для поисковиков базовыми критериями остаются прямая финансовая выгода, расположение и график. 40% работающих вообще не имеют дополнительных бонусов, что создает риск перехода к конкурентам. Для преодоления дефицита кадров работодателям необходимо закрывать базовые потребности кандидатов — от прозрачной оплаты труда до гибких условий привлечения.

Ситуация на рынке труда глазами работодателей

На рынке труда наблюдается кадровый кризис, достигший пика. 78% опрошенных работодателей отметили, что чувствуют ее, а 67% ожидают ухудшения ситуации в следующем году. Этот показатель вырос в 1,7 раза по сравнению с 2025 годом.

Самая сложная ситуация наблюдается в производстве, оптовой торговле, строительстве и сфере услуг. Закрытие дефицитных вакансий занимает в среднем от одного до трех месяцев.

Для преодоления кадрового кризиса опрошенные работодатели расширяют мотивационные пакеты. Среди преимуществ, которые они предлагают работникам:

бесплатное обучение и переобучение — 70%;

возможность работать удаленно — 33%;

бесплатные обеды — 31%;

трансфер для сотрудников — 31%;

наличие укрытия — 28%;

медицинское страхование — 21%;

жилье — 18%.

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Еще 6,1% работодателей формируют кадровый резерв, объединяют обязанности, распределяют нагрузку между работниками и чаще сами выходят на смены.

Несмотря на то, что поиск работников иногда может затягиваться, работодатели ищут людей с соответствующим профессиональным профилем, ценностями и мотивацией независимо от их статуса или возраста. В то же время часть работодателей пока не вносит никаких изменений.

30% опрошенных работодателей сообщили о повышении зарплат своим работникам на 11−20%, тогда как 51% опрошенных работников отметили, что их зарплату не повышали.

Как работодатели оформляют работников

По формату трудовых отношений 54% опрошенных работодателей официально трудоустраивают работников на полную зарплату, а 21% — без договора. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 6%.

Еще 20,4% опрошенных сотрудничают с ФЛП, 13,6% по гражданско-правовым договорам, а почти 15% официально трудоустраивают на минимальную зарплату с дополнительной выплатой разницы наличными.

Что важно для кандидатов

Согласно результатам опроса, 54% кандидатов не работают, но активно ищут работу. Еще 39% трудоустроены, но рассматривают возможность смены работы, а 7% пока не ищут работу.

Более половины опрошенных ищет работу, связанную с физическим трудом: кассира, повара, водителя, строителя и т. д. Еще 30% ищут позиции специалистов среднего звена, 9% - специалиста высшего уровня или менеджера, а 6% - руководящую должность.

Среди определяющих факторов при выборе работы поисковики назвали три основных:

уровень заработной платы — 90%;

близость к дому — 67,3%;

гибкость рабочего графика — 61,1%.

Также кандидаты назвали важными официальное трудоустройство — 28%, возможность работать удаленно — 16%, наличие бронирования — 8% и репутацию компании — 8%.

Какие бонусы получают работники

Что касается мотивационного пакета, 40% опрошенных трудоустроенных граждан отметили отсутствие каких-либо дополнительных преимуществ или бонусов на текущем месте работы. Те же, у кого они предусмотрены, указали следующие:

медицинское страхование — 20% опрошенных;

наличие укрытия — 19%;

возможность бесплатного обучения или переобучения для сотрудников — 19%;

возможность дистанционной работы — 13,3%;

трансфер для сотрудников — 12,3%;

бесплатные обеды — 8,7%;

предоставление жилья или компенсации за проживание — 8,7%.

Еще 6,8% отметили бронирование, работу по образованию, корпоративную учетную программу, возможность взять выходной в любой день, дополнительный доход, близость к дому, удобный график, комфортные условия и отличный коллектив.

Официальное трудоустройство важно для 57% опрошенных, а на работу неофициально готовы 55%. Еще 23% желают работать по гражданско-правовому соглашению, а 14% - через ФЛП.

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