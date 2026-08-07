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У 40% работников в Украине нет никаких бонусов на работе

Личные финансы
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На рынке труда наблюдается кадровый кризис
На рынке труда наблюдается кадровый кризис
Около трети работодателей в Украине увеличивают мотивационный пакет для кандидатов на фоне кризиса кадров, в то время как 40% опрошенных работников не имеют никаких бонусов на своем текущем рабочем месте.
Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации.
«Кадровый кризис заставляет бизнес пересматривать подходы к найму и удержанию работников. Мы видим, что компании пытаются адаптироваться за счет внутренних ресурсов и развития персонала — именно поэтому бесплатное переобучение стало инструментом № 1 для большинства работодателей. Однако ключевым разногласием остается вопрос материальной мотивации, ведь только треть опрошенных работодателей способна повысить зарплаты в этом году», — комментирует руководитель направления OLX Мария Абдуллина.
В то же время, по ее словам, наблюдается расхождение в приоритетах: бизнес активно инвестирует в обучение и логистические бонусы, в то время как для поисковиков базовыми критериями остаются прямая финансовая выгода, расположение и график. 40% работающих вообще не имеют дополнительных бонусов, что создает риск перехода к конкурентам. Для преодоления дефицита кадров работодателям необходимо закрывать базовые потребности кандидатов — от прозрачной оплаты труда до гибких условий привлечения.

Ситуация на рынке труда глазами работодателей

На рынке труда наблюдается кадровый кризис, достигший пика. 78% опрошенных работодателей отметили, что чувствуют ее, а 67% ожидают ухудшения ситуации в следующем году. Этот показатель вырос в 1,7 раза по сравнению с 2025 годом.
Самая сложная ситуация наблюдается в производстве, оптовой торговле, строительстве и сфере услуг. Закрытие дефицитных вакансий занимает в среднем от одного до трех месяцев.
Для преодоления кадрового кризиса опрошенные работодатели расширяют мотивационные пакеты. Среди преимуществ, которые они предлагают работникам:
  • бесплатное обучение и переобучение — 70%;
  • возможность работать удаленно — 33%;
  • бесплатные обеды — 31%;
  • трансфер для сотрудников — 31%;
  • наличие укрытия — 28%;
  • медицинское страхование — 21%;
  • жилье — 18%.
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Еще 6,1% работодателей формируют кадровый резерв, объединяют обязанности, распределяют нагрузку между работниками и чаще сами выходят на смены.
Несмотря на то, что поиск работников иногда может затягиваться, работодатели ищут людей с соответствующим профессиональным профилем, ценностями и мотивацией независимо от их статуса или возраста. В то же время часть работодателей пока не вносит никаких изменений.
30% опрошенных работодателей сообщили о повышении зарплат своим работникам на 11−20%, тогда как 51% опрошенных работников отметили, что их зарплату не повышали.

Как работодатели оформляют работников

По формату трудовых отношений 54% опрошенных работодателей официально трудоустраивают работников на полную зарплату, а 21% — без договора. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 6%.
Еще 20,4% опрошенных сотрудничают с ФЛП, 13,6% по гражданско-правовым договорам, а почти 15% официально трудоустраивают на минимальную зарплату с дополнительной выплатой разницы наличными.
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Что важно для кандидатов

Согласно результатам опроса, 54% кандидатов не работают, но активно ищут работу. Еще 39% трудоустроены, но рассматривают возможность смены работы, а 7% пока не ищут работу.
Более половины опрошенных ищет работу, связанную с физическим трудом: кассира, повара, водителя, строителя и т. д. Еще 30% ищут позиции специалистов среднего звена, 9% - специалиста высшего уровня или менеджера, а 6% - руководящую должность.
Среди определяющих факторов при выборе работы поисковики назвали три основных:
  • уровень заработной платы — 90%;
  • близость к дому — 67,3%;
  • гибкость рабочего графика — 61,1%.
Также кандидаты назвали важными официальное трудоустройство — 28%, возможность работать удаленно — 16%, наличие бронирования — 8% и репутацию компании — 8%.

Какие бонусы получают работники

Что касается мотивационного пакета, 40% опрошенных трудоустроенных граждан отметили отсутствие каких-либо дополнительных преимуществ или бонусов на текущем месте работы. Те же, у кого они предусмотрены, указали следующие:
  • медицинское страхование — 20% опрошенных;
  • наличие укрытия — 19%;
  • возможность бесплатного обучения или переобучения для сотрудников — 19%;
  • возможность дистанционной работы — 13,3%;
  • трансфер для сотрудников — 12,3%;
  • бесплатные обеды — 8,7%;
  • предоставление жилья или компенсации за проживание — 8,7%.
Еще 6,8% отметили бронирование, работу по образованию, корпоративную учетную программу, возможность взять выходной в любой день, дополнительный доход, близость к дому, удобный график, комфортные условия и отличный коллектив.
Официальное трудоустройство важно для 57% опрошенных, а на работу неофициально готовы 55%. Еще 23% желают работать по гражданско-правовому соглашению, а 14% - через ФЛП.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаРынок труда
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