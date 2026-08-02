Кто в Украине быстрее всего находит работу
В среднем украинцы, обращающиеся в Службу занятости, находят работу за 43 дня. В то же время для отдельных специалистов трудоустройство занимает всего один день, тогда как представителям некоторых профессий приходится ждать вакансию более года.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной Службы занятости.
Кто быстрее всего находит работу
В Службе занятости отмечают, что искатели работы с соответствующим образованием и опытом часто получают предложение о трудоустройстве уже в день обращения.
В частности, уже за один день трудоустраиваются:
- медики: рентгенологи, ревматологи и представители спортивной медицины;
- инженеры: специалисты по радионавигации и радиолокации, механизации трудоемких процессов, лесосырьевых ресурсов и охране и защите леса;
- агрохимики;
- историки;
- хормейстеры;
- энергетики производства;
- техники и монтажники инженерных систем.
В этот перечень также вошли менее распространенные профессии, в частности рисоводы, чабаны и идентификаторы животных.
Кто ищет работу дольше всего
Не всем искателям удается быстро найти вакансию. Для отдельных профессий средний срок поиска превышает год.
Дольше всего ожидают трудоустройства машиниста моечной установки — 701 день.
К профессиям с длительным сроком поиска работы также относятся:
- чистильщики — 522 дня;
- намотчики рулонов — 280 дней;
- сортировщики почтовых отправлений и изделий печати — 259 дней;
- обработчики морепродуктов — 185 дней.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине за последние полтора-два месяца выросло количество работодателей, предлагающих конкурентные заработные платы. Повышение средних зарплат наблюдается почти во всех регионах страны.
Самую высокую среднюю заработную плату сейчас предлагают в Киеве — 36,5 тыс. грн в месяц. Самый низкий показатель зафиксирован в Кропивницком — 20 тыс. грн.
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