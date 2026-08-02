Кто в Украине быстрее всего находит работу Сегодня 14:14

Медики быстрее всего находят работу в Украине, Фото: magnific

В среднем украинцы, обращающиеся в Службу занятости, находят работу за 43 дня. В то же время для отдельных специалистов трудоустройство занимает всего один день, тогда как представителям некоторых профессий приходится ждать вакансию более года.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной Службы занятости.

Кто быстрее всего находит работу

В Службе занятости отмечают, что искатели работы с соответствующим образованием и опытом часто получают предложение о трудоустройстве уже в день обращения.

В частности, уже за один день трудоустраиваются:

медики: рентгенологи, ревматологи и представители спортивной медицины;

инженеры: специалисты по радионавигации и радиолокации, механизации трудоемких процессов, лесосырьевых ресурсов и охране и защите леса;

агрохимики;

историки;

хормейстеры;

энергетики производства;

техники и монтажники инженерных систем.

В этот перечень также вошли менее распространенные профессии, в частности рисоводы, чабаны и идентификаторы животных.

Кто ищет работу дольше всего

Не всем искателям удается быстро найти вакансию. Для отдельных профессий средний срок поиска превышает год.

Дольше всего ожидают трудоустройства машиниста моечной установки — 701 день.

К профессиям с длительным сроком поиска работы также относятся:

чистильщики — 522 дня;

намотчики рулонов — 280 дней;

сортировщики почтовых отправлений и изделий печати — 259 дней;

обработчики морепродуктов — 185 дней.

Ранее Finance.ua писал , что в Украине за последние полтора-два месяца выросло количество работодателей, предлагающих конкурентные заработные платы. Повышение средних зарплат наблюдается почти во всех регионах страны.

Самую высокую среднюю заработную плату сейчас предлагают в Киеве — 36,5 тыс. грн в месяц. Самый низкий показатель зафиксирован в Кропивницком — 20 тыс. грн.

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