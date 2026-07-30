В Україні зросла кількість роботодавців, які пропонують конкурентну зарплату Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Середня зарплата в Україні зросла

В Україні за останні півтора-два місяці зросла кількість роботодавців, які пропонують конкурентні заробітні плати. Підвищення середніх зарплат спостерігається майже в усіх регіонах країни.

Про це в ефірі Громадського радіо розповіла директорка з маркетингу платформи Robota.ua Юлія Далібук.

Середні зарплати зросли

За словами Далібук, найвищу середню заробітну плату наразі пропонують у Києві — 36,5 тис. грн на місяць. Найнижчий показник зафіксовано у Кропивницькому — 20 тис. грн.

Загалом у більшості регіонів середня заробітна плата за останній час зросла на 1−1,5 тис. грн.

«Це дуже добрий показник і ознака того, що роботодавці готові реагувати на запити шукачів», — зазначила Далібук.

Найбільший попит на робітничі професії

Далібук зазначає, що найбільш затребуваними залишаються представники робітничих спеціальностей. Найчастіше роботодавці шукають:

слюсарів;

техніків;

водіїв;

операторів БПЛА;

логістів.

За словами експертки, ще кілька років тому найбільший попит спостерігався на офісних працівників та ІТ-фахівців.

Жінки просять нижчу зарплату, ніж чоловіки

Вона звернула увагу на різницю в зарплатних очікуваннях кандидатів. Так, жінки у своїх резюме в середньому вказують бажану заробітну плату приблизно на 10 тис. грн нижчу, ніж чоловіки. Водночас дедалі більше жінок обирають професії, які раніше переважно були представлені чоловіками.

Зокрема, збільшилася кількість жіночих резюме у сферах:

виробництва;

інженерії;

технологій;

автомобільного бізнесу;

сервісного обслуговування.

Також більше жінок прагнуть працювати водійками та кур’єрками.

Що впливає на вибір вакансій

За словами директорки з маркетингу Robota.ua, понад 30% шукачів роботи не відгукуються на вакансії, якщо в них не зазначено рівень заробітної плати. Крім того, кандидати менш охоче реагують на пропозиції, у яких нечітко описані посадові обов’язки.

Після періоду масованих ракетних атак та перебоїв з електропостачанням багато людей звертали увагу на наявність укриттів і генераторів у роботодавців. Однак нині ці критерії вже не є настільки важливими.

А ще вона розповіла, що кількість резюме від людей старшого віку, хоча й незначно, та все ж зросла. Їхні зарплатні очікування, часто попри більший досвід, не такі високі, як в людей віком приблизно 35 років.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що український ринок праці продовжує змінюватися. Попри війну, роботодавці активно шукають працівників. У топі — водії. Особливо певних категорій, водії міжнародники, бо досить багато чоловіків мобілізовано, а логістика, доставка палива, гуманітарної допомоги лише зростає. Водії в топі три роки точно, а в деяких регіонах їх дефіцит сягає 30−40%. Крім того, не вистачає кваліфікованих кадрів мулярів, покрівельників, інженерів-проєктувальників, електрозварників, токарів, особливо високих розрядів. Роботодавці «полюють» за такими фахівцями.

Також ми розповідали , що українська економіка впродовж наступного десятиліття потребуватиме понад 2,6 млн нових працівників. Найбільший попит прогнозується на технічних спеціалістів, інженерів і кваліфікованих робітників.

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