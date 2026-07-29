Нові правила вступу в аспірантуру в 2026 році Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Нові правила вступу в аспірантуру в 2026 році

У 2026 році вступ до аспірантури відбувається за оновленими правилами. Для майбутніх докторів філософії зберігаються загальнодержавні вступні випробування, проте МОН змінило підхід до конкурсного відбору та запровадило нові вимоги до вступників.

Подати документи можуть особи, які мають диплом магістра або спеціаліста. Навчання в аспірантурі здійснюється для здобуття ступеня доктора філософії (PhD), пише 24tv.ua

Якщо вступник планує навчатися за спеціальністю, яка відрізняється від здобутої раніше, заклад вищої освіти може призначити додаткове вступне випробування відповідно до своїх правил прийому.

Подання заяв до аспірантури у 2026 році здійснюється через електронний кабінет вступника в ЄДЕБО. Конкретні строки прийому документів кожен університет визначає у власних Правилах прийому відповідно до Порядку, затвердженого МОН. У більшості закладів подання заяв розпочинається в серпні.

Терміни вступної кампанії

Етапи вступної кампанії Основна сесія Реєстрація вступників для складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) 23 квітня – 14 травня Проведення тестування ЄВІ та ЄВВ 14 липня – 29 липня Результати тестування до 07 серпня Реєстрація електронних кабінетів вступників в ЄДЕБО з 01 липня Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі, вступному випробуванні 7 до 25 серпня Строки проведення вступних випробувань з 26 серпня до 07 вересня Надання рекомендацій до зарахування з 8 вересня Зарахування вступників не пізніше 15 вересня

Терміни вступу / iod.gov.ua.

Які іспити потрібно скласти

Вступ до аспірантури складається з двох етапів.

Перший етап — це загальнодержавні вступні випробування, які проводить Український центр оцінювання якості освіти. У 2026 році вони включають:

ЄВІ (єдиний вступний іспит), який складається з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови;

ЄВВ — єдине вступне випробування з методології наукових досліджень.

Важливо! Вступники можуть використовувати сертифікати з результатами: ЄВІ 2026, 2025, 2024 років та ЄВВ 2026 або 2025 року.

Щоб отримати право брати участь у конкурсному відборі, вступник має набрати не менше 300 балів сумарно за два блоки ЄВІ.

Після успішного проходження ЄВІ та ЄВВ вступники складають вступний іспит зі спеціальності у закладі вищої освіти або науковій установі. Саме цей іспит має найбільшу вагу під час конкурсного відбору — 60% конкурсного бала. Решта конкурсного бала формується з результатів ЄВІ та ЄВВ відповідно до Порядку прийому.

На відміну від вступу на бакалаврат і до магістратури, під час вступу до аспірантури не застосовується система пріоритетності заяв.

Заклади вищої освіти формують рейтингові списки за конкурсним балом та надають рекомендації до зарахування відповідно до місця вступника в рейтингу.

Які нововведення діють у 2026 році

Однією з головних особливостей вступної кампанії залишається обов’язкове складання ЄВВ з методології наукових досліджень — не менше 100 балів. Це випробування перевіряє готовність майбутнього аспіранта до наукової роботи, уміння аналізувати інформацію, працювати з науковими методами та академічною доброчесністю.

Також МОН наголошує, що конкурс став більш академічно орієнтованим. Вирішальне значення має не лише результат загальнодержавних тестів, а й успішне складання фахового вступного іспиту в університеті.

Серед цьогорічних нововведень — навчання в аспірантурі можливе за денною, вечірньою або заочною формами. Водночас навчання за денною формою можливе лише за державним або регіональним замовленням.

Особливі умови для окремих вступників

Для вступників, які через об’єктивні причини не змогли пройти ЄВІ або ЄВВ через неможливість створення спеціальних умов під час тестування, передбачено окремий механізм вступу.

У такому разі замість ЄВІ проводиться співбесіда з іноземної мови, а замість ЄВВ — іспит з методології наукових досліджень безпосередньо в закладі освіти. Скористатися такою процедурою можуть лише вступники, які відповідають умовам, визначеним Міністерством освіти і науки України.

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