Долги за свет могут начислить, даже если вы не живете в квартире — объяснение от Yasno Вчера 21:03 — Личные финансы

Даже если квартира или дом длительно пустуют, необходимо ежемесячно передавать неизменные показания счетчика.

Многие украинцы, покинувшие свои дома и фактически не потребляющие электроэнергию, полагают, что у них не могут образоваться долги и отсутствуют риски отключения. Однако отсутствие потребления не означает автоматическое отсутствие начислений.



Об этом сообщает Yasno

Отмечается, что если квартира не была официально отключена от электроснабжения по заявлению владельца, а показания счетчика не передаются, оператор системы распределения будет определять объем потребления расчетным способом. В результате могут появиться начисления, долги и риск отключения.

Как начисляется плата за электроэнергию

Ежемесячно клиент передает показания электросчетчика оператору системы распределения. Данные о фактически потребленной электроэнергии оператор передает поставщику, который применяет действующий тариф и формирует счет.

Если показания не переданы или переданы несвоевременно, оператор системы распределения определяет объем потребления расчетным способом, в частности среднесуточным потреблением.

Что делать, если вы выехали из дома

Даже если квартира или дом длительно пустуют, необходимо ежемесячно передавать неизменные показания счетчика. Это будет подтверждать отсутствие потребления электроэнергии.

Если показания не передавать, оператор системы распределения рассчитывает объем потребления по среднесуточным показателям. Соответственно клиенту могут начислять суммы к уплате.

Если такие счета остаются неоплаченными, возникает задолженность, которая может стать основанием для отключения электроснабжения.

Как не накопить долги

Если вы временно не проживаете в своем доме:

ежемесячно передавайте последние зафиксированные показания счетчика;

контролируйте начисления через личный кабинет или мобильное приложение;

проверяйте отсутствие задолженности.

Возобновление электроснабжения после отключения за долги возможно только после полного погашения задолженности и оплаты повторного подключения.

При этом электроснабжение возобновляется не мгновенно: в городах в течение трех рабочих дней, в сельской местности в течение пяти рабочих дней.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что ключевую разницу в платежках формируют не электроэнергия или газ, а «местные услуги» — отопление, водоснабжение, водоотвод и содержание жилищного фонда. Поэтому жители Киева, Львова, Днепра, Одессы или Харькова при очень похожих условиях потребления получают к оплате кардинально разные суммы.

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