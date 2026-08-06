В ВСУ начался упрощенный перевод между корпусами через «Армия+»

Военные, подавшие рапорты в начале тестирования, отвечают условиям программы и попадают в месячные лимиты, могут готовиться к переводу.
В Минобороны рассказали, что распоряжение формируется автоматически, после чего у командира текущей части есть до 20 календарных дней, чтобы подготовить документы и организовать перевод.
«Экспериментальная программа позволяет военнослужащим штатных и приданных частей 16 и 19 корпусов изменить место службы в пределах своего корпуса через Армия+. Все этапы рассмотрения отражаются в приложении», — пояснили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что тестирование продлится до 24 сентября 2026 года.