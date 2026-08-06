В ВСУ начался упрощенный перевод между корпусами через «Армия+» Вчера 16:34 — Личные финансы

В Вооруженных силах Украины начали оформлять первые упрощенные переводы в пределах 16 и 19 корпусов.

Минобороны. Об этом пишет в сообщении Минобороны.

Военные, подавшие рапорты в начале тестирования, отвечают условиям программы и попадают в месячные лимиты, могут готовиться к переводу.

В Минобороны рассказали, что распоряжение формируется автоматически, после чего у командира текущей части есть до 20 календарных дней, чтобы подготовить документы и организовать перевод.

«Экспериментальная программа позволяет военнослужащим штатных и приданных частей 16 и 19 корпусов изменить место службы в пределах своего корпуса через Армия+. Все этапы рассмотрения отражаются в приложении», — пояснили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что тестирование продлится до 24 сентября 2026 года.

Економічна Правда По материалам:

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