Базовое обеспечение в странах Европы: сколько платят в 2026 году Сегодня 09:50 — Личные финансы

Базовое обеспечение в Европе

Системы базового социального обеспечения существуют почти во всех странах Европы, однако работают они по разным правилам. Где-то государство выплачивает фиксированную сумму, в других странах пособие рассчитывается индивидуально с учетом доходов, состава семьи, имущественного положения и других обстоятельств.

В этом материале Finance.ua рассказывает, как работают эти механизмы поддержки в 2026 году, кто может претендовать на выплаты и какие суммы получают в странах, где сегодня проживает больше всего украинцев.

Что такое базовое социальное обеспечение

В большинстве европейских стран действуют программы базового социального обеспечения (Minimum Income Schemes). Их цель — гарантировать минимальный уровень дохода людям, которые не могут самостоятельно обеспечить себя из-за безработицы, низких доходов, инвалидности или других жизненных обстоятельств.

Важно не путать такую ​​помощь с безусловным базовым доходом (Universal Basic Income). Безусловный базовый доход предусматривает одинаковые выплаты всем гражданам независимо от доходов, тогда как европейские системы социальной помощи являются адресными. Право на них возникает только после проверки материального положения, имущества и других источников дохода.

Право на базовое обеспечение возникает после тщательной проверки

В большинстве государств получатель должен:

постоянно проживать в стране;

не иметь достаточного дохода для обеспечения базовых потребностей;

использовать собственные средства или сбережения в пределах, определенных законом;

активно искать работу (если трудоспособный);

выполнять требования социальных служб.

Условия для иностранцев зависят от страны, типа ВНЖ и статуса личности.

Германия

По данным Евростата , количество украинских беженцев в Германии достигло более 1,28 млн человек.

С 1 июля 2026 года в Германии официально вступила в силу реформа социальной защиты. Программа Bürgergeld, действовавшая с 2023 года, заменена новой системой — Grundsicherung für Arbeitsuchende (Базовое обеспечение для лиц, ищущих работу). Изменения касаются всех трудоспособных получателей помощи по Второму социальному кодексу Германии (SGB II) — а значит, и сотен тысяч украинцев, получающих выплаты через Jobcenter.

По состоянию на 2026 год ежемесячные базовые выплаты не изменились и составляют:

Категория Сумма Одинокий человек, родители-одиночки, взрослые с несовершеннолетними 563 евро Каждый из партнеров в семейной паре 506 евро Дети 14-17 лет 471 евро Молодые люди от 15 до 24 лет, проживающие отдельно 451 евро Дети 6-13 лет 390 евро Дети до 6 лет 357 евро

Эти средства предназначены для покрытия основных расходов на питание, одежду, средства гигиены, транспорт и другие повседневные потребности.

Кроме этих сумм, государство отдельно компенсирует обоснованные расходы по аренде жилья и отопления, а также медицинское страхование. Могут начисляться дополнительные выплаты беременным, людям с инвалидностью или одиноким родителям.

Кто имеет право на получение Grundsicherung?

Подать заявку на базовое пособие в Германии могут:

лица старше 18 лет, которые легально проживают в Германии;

люди, не имеющие достаточного дохода для самостоятельного обеспечения базовых потребностей;

лица с полной или частичной утратой трудоспособности;

граждане пенсионного возраста;

люди с официально подтвержденной инвалидностью.

Что следует знать украинцам в Германии?

Для украинцев, находящихся в Германии на основании временной защиты или иного законного статуса, реформа означает необходимость более внимательно относиться к требованиям Jobcenter. Особое внимание следует уделять посещению назначенных встреч, участию в интеграционных программах и своевременному информированию органов власти об изменениях места жительства, трудоустройства или семейного положения.

Несмотря на усиление контроля, Grundsicherung остается ключевым механизмом социальной защиты людей, которые временно не могут самостоятельно обеспечить собственные базовые потребности. В то же время новая система все больше ориентируется на стимулирование трудоустройства и независимости получателей помощи.

Польша

Согласно обновленным данным Евростата , количество украинских беженцев в Польше достигло более 967 тыс. человек.

В отличие от Германии, у Польши нет единой программы гарантированного минимального дохода. Базовое социальное обеспечение состоит из нескольких видов помощи, главной из которых является zasiłek stały (постоянное социальное пособие). Оно предназначена людям, которые из-за возраста или полной нетрудоспособности не могут обеспечить себя самостоятельно.

В 2026 году право на zasiłek stały имеют:

совершеннолетние лица, проживающие самостоятельно и полностью нетрудоспособные ввиду возраста (женщины старше 60 и мужчины старше 65 лет) или состояния здоровья;

совершеннолетние лица, проживающие в семье и также полностью нетрудоспособные, если их доход и средний доход на одного члена семьи не превышают установленных законом критериев.

Размер выплаты не фиксированный. Он рассчитывается индивидуально как разница между гарантированным уровнем дохода и фактическим доходом заявителя.

В то же время:

максимальный размер zasiłek stały составляет 1229 злотых в месяц;

минимальный размер выплаты — 100 злотых в месяц.

Для получения пособия заявитель должен отвечать следующим критериям дохода:

1 010 злотых в месяц для одного проживающего;

823 злотых в месяц на каждого члена семьи.

В Польше размер базового обезпечения не является фиксированным

Кроме постоянного пособия, польская система социальной защиты предусматривает и другие виды поддержки:

zasiłek okresowy — временное пособие для людей, оказавшихся в сложном материальном положении, например из-за длительной болезни или инвалидности. Претенденты на получение этого пособия должны удовлетворять определенным критериям доходов.

В 2026 году эти суммы составляют 1010 злотых (человек, живущий сам) и 823 злотых на человека (для семей).

Размер пособия определяется так:

1) для одинокого человека: разница между критерием дохода для одинокого и доходом этого лица, но максимальная сумма пособия не может превышать критерий дохода на одного человека в семье;

2) для семьи: разница между критерием дохода семьи и доходом этой семьи.

Размер пособия zasiłek okresowy для одинокого лица не может быть менее 50% разницы между критерием дохода (1010 злотых) и доходом этого лица. В случае семьи — между суммой 823 злотых и месячным доходом на 1 человека в семье.

Минимальный размер пособия zasiłek okresowy составляет 20 злотых в месяц.

zasiłek celowy — целевое пособие от социальной службы (OPS/MOPS) на конкретные нужды, например, приобретение лекарств, продуктов питания, горючего или оплата неотложных расходов;

целевое пособие от социальной службы (OPS/MOPS) на конкретные нужды, например, приобретение лекарств, продуктов питания, горючего или оплата неотложных расходов; пособие на оплату жилья и коммунальных услуг, если семья отвечает установленным критериям.

Иностранцы также могут претендовать на социальное пособие, однако, только при наличии законных оснований для пребывания в Польше и права пользоваться системой социальной защиты. Для граждан Украины некоторые правила определяет специальный закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом, поэтому право на те или иные выплаты зависит от миграционного статуса и конкретной жизненной ситуации.

Чехия

более 384 тыс. человек. По данным Евростата , количество украинских беженцев в Чехии достигло

В Чехии нет единой фиксированной социальной выплаты для всех малообеспеченных. Система базовой поддержки называется pomoc v hmotné nouzi («помощь лицам, находящимся в материальном затруднении») и предназначена для людей, которые не могут обеспечить свои основные жизненные потребности собственными доходами. Она регулируется Законом «О помощи в материальных затруднениях» и администрируется Управлением труда Чехии.

Система включает три основных вида пособия:

příspěvek na živobytí — пособие на обеспечение проживания;

— пособие на обеспечение проживания; doplatek na bydlení — доплата на жилье;

— доплата на жилье; mimořádná okamžitá pomoc — единовременное пособие в чрезвычайных жизненных ситуациях.

Самое важное — příspěvek na živobytí. Его размер определяется индивидуально как разница между доходом и суммой, необходимой для обеспечения базовых потребностей. При расчете учитываются доходы всех членов домохозяйства, имущество, возможность трудоустройства и другие социальные обстоятельства.

При определении права на пособие используются показатели прожиточного и экзистенциального минимума.

По состоянию на 2026 год они составляют:

прожиточный минимум для проживающего одного — 4 860 чешских крон в месяц;

экзистенциальный минимум — 3 130 чешских крон в месяц. Он применяется только в отдельных случаях, например, к трудоспособным лицам, которые без уважительных причин не сотрудничают со службой занятости. К детям, пенсионерам, людям с инвалидностью III группы и лицам от 68 лет экзистенциальный минимум не применяется.

Помимо пособия на проживание человек может получать доплату на жилье, если после оплаты аренды и коммунальных услуг у него не остается средств для обеспечения базовых потребностей. Размер этой выплаты определяется индивидуально в зависимости от фактических расходов на жилье и доходов семьи.

Иностранцы могут претендовать на пособие только при наличии законных оснований проживания в Чехии и при условии выполнения установленных законом критериев. Граждане Украины со статусом временной защиты в основном получают поддержку по специальным программам, однако в определенных случаях могут обращаться и за пособием в системе материальных затруднений, если отвечают требованиям законодательства.

Испания

более 267 тыс. человек. Согласно обновленным данным Евростата , количество украинских беженцев в Испании достигло

В Испании основной программой базового социального обеспечения является Ingreso Minimo Vital (IMV) — государственная финансовая помощь в Испании, направленная на поддержку лиц и семей с низким уровнем дохода, чтобы обеспечить минимальные условия для достойной жизни. Размер пособия варьируется в зависимости от состава семьи и финансового положения, сумма может достигать 1613,92 евро в месяц для семей из пяти или более человек.

В отличие от фиксированной социальной выплаты, IMV работает по принципу доплаты к гарантированному доходу (renta garantida). Государство выплачивает разницу между гарантированным уровнем дохода и фактическим доходом домохозяйства. К примеру, если гарантированный доход для одинокого человека составляет 733,60 евро, а его собственный доход — 500 евро, государство доплатит 233,60 евро.

В 2026 году гарантированные суммы составляют:

733,60 евро в месяц — для одного человека;

953,68 евро — для одного взрослого с одним ребенком;

1 173,76 евро — для одного взрослого с двумя детьми;

максимальная сумма для крупных домохозяйств может достигать 1613,92 евро в месяц без учета дополнительных надбавок.

Отдельно выплачивается пособие на детей (Complemento de Ayuda para la Infancia), которое в 2026 году составляет:

115 евро в месяц — на ребенка до 3 лет;

80,50 евро — на ребенка от 3 до 6 лет;

57,50 евро — на ребенка от 6 до 18 лет.

Размер пособия в Испании варьируется в зависимости от состава семьи и финансового положения

Для получения Ingreso Mínimo Vital заявитель обязан:

легально и непрерывно проживать в Испании не менее одного года (за отдельными исключениями);

быть в возрасте от 23 до 65 лет или быть совершеннолетним с детьми на иждивении;

иметь доход и имущество, не превышающие установленные законом границы;

подтвердить нахождение в состоянии экономической уязвимости.

Иностранцы также могут претендовать на IMV, однако только при законном проживании в Испании и выполнении всех критериев программы. Граждане Украины, которые находятся под временной защитой, могут обратиться за этой помощью, если отвечают требованиям срока проживания, доходов и имущественного положения. В то же время многие украинцы получают поддержку по отдельным программам, введенным для лиц с временной защитой.

Пошаговая инструкция для подачи заявки на IMV:

1. Проверьте соответствие требованиям:

убедитесь, что у вас есть действующее разрешение на проживание и работу в Испании как беженец из Украины;

оцените свое финансовое состояние, чтобы определить, отвечаете ли вы критериям для получения IMV.

2. Подготовьте необходимые документы:

удостоверение личности: паспорт или другой документ, подтверждающий ваше лицо;

вид на жительство: документ, подтверждающий ваш статус временной защиты в Испании;

справка о регистрации места жительства (Empadronamiento);

финансовые документы: справки о доходах, банковских выписках и другие документы, подтверждающие ваше финансовое состояние.

3. Подайте заявку:

онлайн: через официальный портал социального обеспечения Испании;

лично: в ближайшем офисе социального обеспечения (Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS).

4. Ожидайте решения. После подачи заявки компетентные органы рассмотрят ее и уведомят вас о решении. Срок разбирательства: до 3 месяцев. После одобрения обязательно сообщать о любых изменениях в доходах или семейном составе.

Базовое социальное обеспечение в популярнейших среди украинцев странах Европы

Страна Основная программа Размер пособия Особенности Германия Grundsicherung für Arbeitsuchende 563 евро — одинокий человек; 506 евро — каждый из партнеров; 471 евро — дети 14-17 лет; 390 евро — дети 6-13 лет; 357 евро — до 6 лет Дополнительно оплачивается аренда жилья, отопление и медицинская страховка. Польша Zasiłek stały От 100 до 1 229 злотых в месяц Сумма определяется индивидуально как разница между гарантированным и фактическим доходом. Право имеют преимущественно люди пенсионного возраста или с полной нетрудоспособностью. Чехия Pomoc v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí) Фиксированной суммы нет. Ориентир – прожиточный минимум 4 860 крон, экзистенциальный минимум — 3 130 крон Размер зависит от доходов, имущества, состава семьи и возможности трудоустройства. Предусмотрена отдельная доплата на жилье. Испания Ingreso Mínimo Vital (IMV) От 733,60 евро для одного человека до 1 613,92 евро для больших семей Государство доплачивает разницу между гарантированным и фактическим доходом. Предусмотрены отдельные доплаты на детей.

Выводы

Несмотря на похожую цель гарантировать минимальный уровень дохода людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, системы базового социального обеспечения в странах Европы существенно отличаются. Они имеют разные критерии назначения, размеры выплат и требования к получателям. Поэтому перед обращением за пособием важно ознакомиться с правилами именно той страны, где вы проживаете, ведь право на выплаты зависит не только от уровня доходов, но и миграционного статуса, состава семьи и прочих обстоятельств.

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