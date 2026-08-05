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Как работает арест счетов военнообязанных мужчин

Личные финансы
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Как работает арест счетов военнообязанных мужчин
Как работает арест счетов военнообязанных мужчин
Мужчинам, которые подлежат воинской обязанности и не уплачивают штрафы за нарушение правил военного учета, могут арестовать банковские счета в рамках исполнительного производства.
Такой механизм уже предусмотрен действующим законодательством Украины и не требует принятия новых норм
Как отмечают специалисты, на практике эта процедура применяется не во всех случаях.
Причиной тому являются как особенности оформления документов, так и сложности при их выполнении, сообщают Новости.LIVE со ссылкой на Telegraf.
Согласно действующим правилам, в случае неуплаты административного штрафа постановление может быть направлено в органы государственной исполнительной службы.
После открытия исполнительного производства исполнитель имеет право наложить арест на счета должника, однако ограничения распространяются не на все виды счетов, а после погашения задолженности арест снимается.

Мнение экспертов

Как объясняют юристы, на практике исполнительное производство нередко не открывается из-за ошибок в оформлении документов или отсутствия необходимых данных для идентификации должника.
Кроме того, отдельные постановления возвращаются без исполнения из-за пропуска установленных законом сроков или неточности в документах.
По словам представителей парламентского комитета, вопрос применения финансовых ограничений остается одним из направлений, которое обсуждается в рамках дальнейшего усовершенствования мобилизационного законодательства.
По материалам:
Finance.ua
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