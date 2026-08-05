Сколько зарабатывают разработчики в Украине: данные за июль Сегодня 16:09 — Личные финансы

Зарплаты IT-специалистов в июле

По итогам июля 2026 года заработная плата разработчиков уровня Lead/Senior+ с опытом более 7 лет и разработчиков с опытом около двух лет выросла. Вместе с тем, в сегменте специалистов с опытом 5−7 лет зафиксировано существенное падение.

Об этом свидетельствуют данные Djinni.

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Медианные зарплаты в зависимости от опыта

Опыт 7+ лет. Медианная зарплата наемных специалистов выросла с $4000 в июле 2025 года до $4200 в 2026 году. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составил $5000, а в 2024 году — $4500.

Опыт 5−7 лет. Больше всего падение зафиксировано именно в этой категории. Зарплатные ожидания и фактические выплаты снизились сразу на $1000 — с $4000 до $3000. В 2023 году медианная зарплата составила $4500.

Опыт 3−5 лет. В июле 2026 года медианная зарплата составляет $2300 против $2500 в 2024—2025 годах и $3000 в 2023 году.

Опыт 2−3 года. В этой категории наблюдается положительная динамика — медианная зарплата выросла со $1200 до $1350−1400. В 2023 году показатель составил $1600, а в 2024 году — $1300.

Опыт 1−2 года. Медианная зарплата третий год остается на уровне $600. В 2023 году она составила $800.

До 1 года. Медианная зарплата зафиксировалась на уровне $500. В 2024 году этот показатель снижался до $400.

Как меняется структура найма

Самым большим сегментом разработчиков как среди соискателей в онлайне, так и среди фактически нанятых кандидатов есть специалисты с опытом более 7 лет. В настоящее время они составляют более 35% всех наемов, и эта доля продолжает расти.

Рост части опытных Senior-специалистов происходит преимущественно за счет сокращения доли мидллов и разработчиков со средним опытом.

Доля кандидатов с опытом до одного года среди нанятых составляет около 10%. Эта категория остается наиболее стабильной.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в июне 2026 года медианная зарплата специалистов в сфере DefTech составляла $2500 и не изменилась за последние полгода. В то же время медианная зарплата разработчиков выросла на $350 — до $3200.

Также мы писали , что в течение первого полугодия 2026 года медианные зарплаты тестировщиков выросли во всех основных специализациях. Самые высокие доходы получают специалисты Automation QA — их медианная зарплата составляет $3663.

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