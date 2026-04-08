Место для вашей рекламы

Один ИТ-специалист обеспечивает работу для 2,29 человека в других отраслях.

Казна и Политика
Каждая гривна, созданная в ИТ-секторе, дополнительно генерирует 1,09 гривны в других областях
Несмотря на сложные условия войны, украинский технологический сектор остается фундаментом национальной экономики. Общий объем украинского ИТ-рынка достиг отметки в 7,85 миллиарда долларов. По итогам 2025 года ИТ-отрасль сформировала 3,2% ВВП и уплатила 50,5 миллиарда гривен налогов.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации со ссылкой на исследование «Код экономики», созданное совместно с Ассоциацией IT Ukraine.
Технологический сектор обеспечивает почти половину всего экспорта услуг страны — 41,6%.

Как один айтовец создает рабочие места для других

Исследование доказывает, что ИТ имеет беспрецедентный мультипликативный эффект для всей страны:
  • каждая 1 гривна, созданная в ИТ, генерирует еще 1,09 гривны в смежных секторах экономики;
  • один ИТ-специалист фактически обеспечивает 2,29 рабочего места в финансах, логистике, образовании или государственном управлении.
Всего в Украине насчитывается более 305 000 ИТ-специалистов и 2 243 активных компании. Вместе со смежными сферами отрасль поддерживает более 800 000 рабочих мест по всей стране.
В Украине официально работают более 305 000 ИТ-специалистов
Экспансия на глобальные рынки

Цифровизация дает бизнесу настоящий иммунитет. В то время как менее цифровизированные сферы экономики показали рост всего на 4,7%, сегмент High-IT вырос на целых 19,9%.
Около 80% всех экспортных поступлений ИТ-сектора обеспечивают всего 10 стран-партнеров.
Бесспорным лидером являются США (около 2,4 млрд долларов), за которыми следуют Мальта, Соединенное Королевство, Кипр, Израиль, Швейцария, Германия, Эстония, Польша и ОАЭ.
Основными потребителями отечественных ИТ-услуг являются 10 стран-партнеров
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в течение 2025 года в мировой ИT-отрасли уволили 244 851 работников. Американские технологические компании обеспечили преобладающую долю глобальных сокращений. Компании со штаб-квартирами в США отвечали за около 69,7% всех увольнений в мире, что составляет более 170 тыс. утраченных рабочих мест как в самих Соединенных Штатах, так и в зарубежных подразделениях.
По материалам:
Finance.ua
ITБюджетВВП
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
