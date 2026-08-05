20 профессий, которые не заменит ИИ — рейтинг Сегодня 17:02

Робот с ИИ работает в офисе. Изображение создано с помощью ИИ

Искусственный интеллект все активнее меняет рынок труда, но далеко не все профессии одинаково уязвимы для автоматизации. Новый рейтинг показал, какие популярные профессии остаются наиболее устойчивыми к развитию ИИ.

Как пишет Visual Capitalist , в конкуренции с ИИ лучше всего свои позиции сохраняют специальности, где нужны живое общение, практические навыки и способность быстро принимать решения.

Рейтинг составили на основе данных JobZone Risk и Бюро статистики труда США. Он учитывает спрос на профессию и ее устойчивость к автоматизации.

Кто возглавил рейтинг

Первое место заняла профессия дипломированной медсестры с показателем стойкости 82,2 балла. Далее следуют сиделки на дому (72,7) и помощники медсестер (67,4).

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Эксперты объясняют это тем, что такая работа требует ухода за пациентами, эмоционального интеллекта, клинического опыта и умения быстро реагировать на разные ситуации. Эти навыки искусственный интеллект пока не может полноценно воспроизвести.

Высокие позиции в рейтинге заняли и работники образования. Учителя начальной школы получили 70 баллов, а ассистенты учителей — 51,2 балла.

Также хорошо себя показали профессии, связанные с физическим трудом. Работники по техническому обслуживанию и ремонту набрали 53,9 балла, а строители — 53,2.

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Эксперты отмечают, что работа в непредвиденных условиях, требующая адаптации и практических навыков, значительно сложнее поддается автоматизации.

Популярные профессии не всегда самые стойкие

Часть же массовых профессий получила более низкие оценки. Руководители операционной деятельности набрали 37,5 балла, дальнобойщики — 36,0, работники складов и грузчики — 29,9, а торговые представители оптовых и производственных компаний — всего 26,1 балла.

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Причина в том, что многие их ежедневные задачи связаны с обработкой информации, которую генеративный искусственный интеллект уже может выполнять.

В то же время исследователи отмечают: это не значит, что такие профессии исчезнут. Скорее всего, ИИ будет автоматизировать отдельные задачи, а не полностью заменять людей. Самыми ценными навыками будут эмпатия, лидерство, творчество, критическое мышление и умение решать нестандартные проблемы.

ТОП-20 профессий Америки, которые труднее всего заменить искусственным интеллектом

Дипломированная медсестра — 82,2 Сиделкки на дому — 72,7 Учитель начальной школы — 70,0 Помощник медсестры — 67,4 Старший инженер-программист — 55,4 Работник по техническому обслуживанию и ремонту — 53,9 Строитель — 53,2 Горничная/уборщик в отеле — 51,3 Ассистент учителя — 51,2 Бухгалтер — 47,3 Официант — 46,3 Повар в ресторане — 45,2 Дворник/уборщик — 44,2 Охранник — 43,6 Руководитель операционной деятельности — 37,5 Водитель грузовика дальнего сообщения — 36,0 Руководитель отдела розничных продаж — 34,7 Другой руководитель — 30,2 Грузчик/работник склада — 29,9 Торговый представитель в сфере оптовой торговли и производства — 26,1

Раньше мы рассказывали о 4 признаках, что ИИ не заменит вас на работе. В них входят следующие:

даете людям чувство безопасности;

делаете паузу, прежде чем реагировать;

легко справляетесь с напряжением;

мыслите критично.

Также мы писали что несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, есть навыки, которые вряд ли потеряют свою ценность в ближайшие годы. Более того, именно они могут стать главным преимуществом на рынке труда.

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