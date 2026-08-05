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20 профессий, которые не заменит ИИ — рейтинг

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Робот с ИИ работает в офисе. Изображение создано с помощью ИИ
Робот с ИИ работает в офисе. Изображение создано с помощью ИИ
Искусственный интеллект все активнее меняет рынок труда, но далеко не все профессии одинаково уязвимы для автоматизации. Новый рейтинг показал, какие популярные профессии остаются наиболее устойчивыми к развитию ИИ.
Как пишет Visual Capitalist, в конкуренции с ИИ лучше всего свои позиции сохраняют специальности, где нужны живое общение, практические навыки и способность быстро принимать решения.
Рейтинг составили на основе данных JobZone Risk и Бюро статистики труда США. Он учитывает спрос на профессию и ее устойчивость к автоматизации.

Кто возглавил рейтинг

Первое место заняла профессия дипломированной медсестры с показателем стойкости 82,2 балла. Далее следуют сиделки на дому (72,7) и помощники медсестер (67,4).
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Эксперты объясняют это тем, что такая работа требует ухода за пациентами, эмоционального интеллекта, клинического опыта и умения быстро реагировать на разные ситуации. Эти навыки искусственный интеллект пока не может полноценно воспроизвести.
Высокие позиции в рейтинге заняли и работники образования. Учителя начальной школы получили 70 баллов, а ассистенты учителей — 51,2 балла.
Также хорошо себя показали профессии, связанные с физическим трудом. Работники по техническому обслуживанию и ремонту набрали 53,9 балла, а строители — 53,2.
Эксперты отмечают, что работа в непредвиденных условиях, требующая адаптации и практических навыков, значительно сложнее поддается автоматизации.
20 профессий, которые не заменит ИИ — рейтинг

Популярные профессии не всегда самые стойкие

Часть же массовых профессий получила более низкие оценки. Руководители операционной деятельности набрали 37,5 балла, дальнобойщики — 36,0, работники складов и грузчики — 29,9, а торговые представители оптовых и производственных компаний — всего 26,1 балла.
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Причина в том, что многие их ежедневные задачи связаны с обработкой информации, которую генеративный искусственный интеллект уже может выполнять.
В то же время исследователи отмечают: это не значит, что такие профессии исчезнут. Скорее всего, ИИ будет автоматизировать отдельные задачи, а не полностью заменять людей. Самыми ценными навыками будут эмпатия, лидерство, творчество, критическое мышление и умение решать нестандартные проблемы.

ТОП-20 профессий Америки, которые труднее всего заменить искусственным интеллектом

  1. Дипломированная медсестра — 82,2
  2. Сиделкки на дому — 72,7
  3. Учитель начальной школы — 70,0
  4. Помощник медсестры — 67,4
  5. Старший инженер-программист — 55,4
  6. Работник по техническому обслуживанию и ремонту — 53,9
  7. Строитель — 53,2
  8. Горничная/уборщик в отеле — 51,3
  9. Ассистент учителя — 51,2
  10. Бухгалтер — 47,3
  11. Официант — 46,3
  12. Повар в ресторане — 45,2
  13. Дворник/уборщик — 44,2
  14. Охранник — 43,6
  15. Руководитель операционной деятельности — 37,5
  16. Водитель грузовика дальнего сообщения — 36,0
  17. Руководитель отдела розничных продаж — 34,7
  18. Другой руководитель — 30,2
  19. Грузчик/работник склада — 29,9
  20. Торговый представитель в сфере оптовой торговли и производства — 26,1
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Раньше мы рассказывали о 4 признаках, что ИИ не заменит вас на работе. В них входят следующие:
  • даете людям чувство безопасности;
  • делаете паузу, прежде чем реагировать;
  • легко справляетесь с напряжением;
  • мыслите критично.
Также мы писали что несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, есть навыки, которые вряд ли потеряют свою ценность в ближайшие годы. Более того, именно они могут стать главным преимуществом на рынке труда.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПрофессииРаботаИИ
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