День финансов: 1,4 млрд евро от ЕС, новая пенсионная система, рейтинг стран мира по доходам Сегодня 17:45

Среда, 5 августа. Минсоцполитики готовит новую пенсионную систему, работникам прифронтовых территорий готовят новые социальные гарантии, а НБУ разрабатывает новые правила для безналичных расчетов и депозитов.

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1,4 млрд евро от ЕС

Евросоюз направит Украине 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов. Средства будут использованы для усиления обороны и укрепления устойчивости нашего государства.

Рынок недвижимости в Киеве

Усиление российских атак на Киев начинает оказывать влияние на настроения покупателей жилья. Уже осенью цены могут снизиться на 20%. В частности, в столице уже есть микрорайоны, которые не представляют интереса для потенциальных покупателей, рассказал экспрезидент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

🏠 Отметим, что, несмотря на войну, девелоперы в Украине активно строятся и продают объекты. В новом обзоре Finance.ua рассказывает о Stolitsa Group (Столица групп, SG). Это украино-литовская девелоперская компания, работающая на рынке недвижимости Киева. Специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости. На рынке Украины работает уже 23 года:

Новая пенсионная система

Министерство социальной политики планирует уже в сентябре подать в Верховную Раду законопроект о новой пенсионной реформе. Она предполагает переход к трехуровневой пенсионной системе, добровольную накопительную модель вместо обязательной, а также изменение принципов начисления специальных пенсий для отдельных категорий работников.

Кстати, Пенсионный фонд напомнил , что отдельным гражданам могут выплачивать дополнительные суммы к пенсии.

Рынок капитала

Украинский рынок капитала продолжает приближаться к европейским стандартам. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила два новых положения, которые изменяют правила работы для компаний, банков и инвестиционных аналитиков. Ожидается, что нововведения сделают рынок более прозрачным, а инвесторов — лучше защищенными от манипуляций.

Новые правила для безналичных расчетов и депозитов

Национальный банк предлагает внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих безналичные расчеты пользователей в национальной валюте и привлечение банками средств на вкладные (депозитные) счета. Регулятор планирует:

распространить на банки финансовой инклюзии требования нормативно-правового акта по осуществлению вкладных (депозитных) операций;

уточнить нормы, связанные с возвратом банками средств, размещенных на вкладном (депозитном) счете по договору банковского срочного вклада и арестованных.

Поддержка бизнеса после атак рф

После серии ударов россии по логистической инфраструктуре правительство готовит решения для поддержки бизнеса. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил , что правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса и проработает необходимые решения для обеспечения непрерывной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор.

Социальные гарантии работникам прифронтовых территорий

Председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, Харьковский городской голова Игорь Терехов предлагает ввести для работников прифронтовых территорий особый порядок исчисления страхового стажа. По его мнению, один год работы на прифронтовых территориях должен засчитываться как два года страхового стажа. О том, какие еще гарантии для работников он предлагает, — читайте здесь

Рейтинг стран мира по доходам

Всемирный банк опубликовал ежегодное обновление своего рейтинга стран по уровню национального дохода. Экономики 218 государств и территорий разделили на четыре лиги — от самых бедных до богатых.

В этом году шесть стран отмечают экономический подъём. Иордания, Микронезия, Филиппины, Шри-Ланка и Вьетнам перешли из группы «ниже среднего» в группу «выше среднего». Украина, согласно классификации Всемирного банка, относится к группе стран с доходом выше среднего (Upper-Middle Income). В этой же категории находятся такие государства, как Бразилия, Китай, Южная Африка и Алжир.

По данным Euronews, несмотря на постепенное повышение зарплат в ряде европейских стран, Украина остается страной с самой низкой минимальной зарплатой среди государств, вошедших в новый рейтинг. В то же время, реальная покупательная способность минимальной зарплаты в разных странах существенно отличается, поэтому большие суммы не всегда означают более высокий уровень жизни.

Обязательное декларирование IMEI

При импорте мобильных телефонов в Украину в таможенных декларациях обязательно будут указываться уникальный код IMEI каждого устройства. По оценке Бюро экономической безопасности, эта норма может ежегодно приносить государственному бюджету более 5 млрд грн дополнительных поступлений.

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