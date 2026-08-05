После обстрела Toyota Украина предупредила о задержках с поставкой запчастей
В результате российских обстрелов в ночь на 5 августа компания «Тойота-Украина» потеряла склад запасных частей и сопутствующих товаров. В компании предупреждают, что поставки отдельных товаров могут временно задерживаться.
Компания восстанавливает логистику
Как сообщили в «Тойота-Украина», в результате ночной атаки состав запасных частей и сопутствующей продукции был полностью уничтожен.
В компании отметили, что уже реализуют комплекс мер по восстановлению логистических процессов и обеспечению бесперебойной поставки продукции в дилерскую сеть Toyota в Украине.
Также для минимизации последствий инцидента уже были введены альтернативные логистические решения.
В то же время клиентов предупредили о возможных временных задержках с поставкой отдельных запасных частей, аксессуаров, смазочных материалов и других товаров.
В компании поблагодарили сотрудников, партнеров и служб, которые оперативно отреагировали на последствия обстрела, и заверили, что работают над скорейшим возвращением в привычный режим работы.
Toyota остается одним из лидеров украинского авторынка
Несмотря на потерю склада, Toyota остается одним из самых популярных автомобильных брендов в Украине. По данным Укравтопрома, компания сохраняет лидирующие позиции как среди частных покупателей, так и в корпоративном сегменте.
В частности, в июле 2026 кроссовер Toyota RAV4 с результатом 357 проданных автомобилей стал самой популярной моделью среди новых легковых авто в Украине. Поэтому любые перебои с снабжением запчастей могут затронуть значительное количество владельцев автомобилей этой марки.
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