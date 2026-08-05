Какие авто покупали украинцы в июле Сегодня 17:19 — Технологии&Авто

Какие авто покупали украинцы в июле

Как сообщил Укравтопром, в июле в Украине было реализовано 5754 тыс. новых легковых авто.

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В рейтинг самых популярных моделей месяца попали:

Часть из них стали электромобилями, другие сохранили бензиновые или гибридные силовые установки, адаптировавшись к современным требованиям. Ранее мы писали , после снятия с производства некоторые автомобили получают второй шанс. В 2026 году и в ближайшие годы сразу несколько известных моделей возвращаются на рынок, но уже в новом формате.Часть из них стали электромобилями, другие сохранили бензиновые или гибридные силовые установки, адаптировавшись к современным требованиям.

Также Auto.ria поделился рейтингом из 15 моделей подержанных автомобилей, которые чаще всего покупали в Украине в январе 2024 года.

Лидером среди марок с весомой долей 12,8% (которая еще и выросла по сравнению с предыдущими периодами), остается Volkswagen. Остальные модели, попавшие в пятерку лидеров, занимают 5−6% рынка. В общей сложности приведенные на диаграмме 15 производителей суммарно покрывают 75% украинского вторичного рынка легковушек.

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