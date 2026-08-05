4 автомобиля, которые получат новое поколение 05.08.2026, 01:50 — Технологии&Авто

4 автомобиля, которые получат новое поколение

После снятия с производства некоторые автомобили получают второй шанс. В 2026 году и в ближайшие годы сразу несколько известных моделей возвращаются на рынок, но уже в новом формате.

Часть из них стали электромобилями, другие сохранили бензиновые или гибридные силовые установки, адаптировавшись к современным требованиям.

BMW i3 возвращается как электрический седан Neue Klasse

Оригинальный BMW i3 дебютировал в 2013 и стал одним из первых массовых электромобилей бренда. Модель отличалась необычным дизайном и использованием экологичных материалов, однако запас хода оставался одним из ее главных недостатков. После производства в 2021 году BMW решила вернуть название i3.

Новое поколение станет вторым автомобилем семейства Neue Klasse. Серийное производство стартует в августе 2026, а первые поставки ожидаются осенью. Электромобиль получит два электромотора суммарной мощностью 469 л.с., запас хода около 708 км и поддержку быстрой зарядки, позволяющей пополнить запас примерно на 399 км всего за 10 минут. Также предусмотрена двусторонняя зарядка Vehicle-to-Home, Vehicle-to-Load и Vehicle-to-Grid.

Honda Prelude снова в строю через 25 лет

Honda приостановила выпуск Prelude в 2001 году после пяти поколений модели. Теперь купе возвращается в виде современного гибрида. Honda Prelude 2026 модельного года оснащается гибридной силовой установкой мощностью 200 л.с. Расход горючего заявлен на уровне 5,1 л/100 км в городе и 5,7 л/100 км на трассе. Купе доступно в двух комплектациях с передним приводом, имеет четыре режима движения, комплекс систем безопасности Honda Sensing.

Chevrolet Bolt снова стал самым доступным электромобилем

Chevrolet прекратила производство Bolt в 2023 году, однако модель вернулась как автомобиль 2027 года. Продажи уже стартовали, хотя производство планируют завершить в 2028 году. Новый Bolt стоит от 27 600 долларов на американском рынке, что делает его самым доступным электромобилем.

Запас хода по оценке EPA составляет 422 км, а зарядка батареи от 10 до 80% занимает около 25 минут при использовании скоростной DC-станции. Базовая версия LT получила электромотор мощностью 210 л.с., мультимедийную систему с 11,3-дюймовым дисплеем и широкий список стандартных систем помощи водителю.

Cadillac XT6 вернется после смены стратегии бренда

Cadillac ранее отказалась от XT6, делая ставку на полностью электрическую линейку моделей. Однако компания решила вернуть бензиновый кроссовер в свою гамму.

Ожидается, что новый Cadillac XT6 дебютирует в 2028 году. Подробные характеристики пока не раскрываются. Предыдущая версия модели предлагалась с турбированным четырехцилиндровым двигателем или атмосферным V6 объемом 3,6 литра, имела три ряда сидений и полный привод в некоторых версиях. По данным источника, последний XT6 продавался лучше электрического Cadillac Vistiq, который пришел ему на смену.

Возврат этих моделей демонстрирует, что автопроизводители все чаще пересматривают свои стратегии. Одни используют хорошо известные названия для новых электромобилей, другие возрождают популярные модели с бензиновыми или ги.

MMR По материалам:

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