Apple рассматривает плату за активное использование новой Siri AI 05.08.2026, 00:36 — Технологии&Авто

Активное использование новой Siri AI может стоить владельцам iPhone дополнительных денег, как и все остальные операции с iCloud. Тим Кук говорит, что Apple рассматривает подобный вариант.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной доходам, — последней для него на должности генерального директора компании.

По словам Кука, обновленный интеллектуальный помощник демонстрирует, как создание приватного искусственного интеллекта, учитывающего личный контекст пользователя, может изменить способ поиска информации и выполнения задач с помощью продуктов Apple.

В то же время, использование функций искусственного интеллекта требует значительных вычислительных ресурсов, что создает дополнительные затраты для компании.

Apple рассматривает возможность перевести часть расходов на пользователей

Аналитик Майкл Нга спросил Кука о стоимости вычислений, необходимых для работы Siri AI.

Гендиректор Apple рассказал, что компания использует «гибридную модель», объединяющую собственные центры обработки данных с платными облачными сервисами. По его словам, такая модель затратна для Apple, поэтому компания рассматривает возможность разделить эти расходы с пользователями.

«Посмотрим, какой будет Siri AI с точки зрения стоимости. Есть вариант, что людям, которые часто пользуются услугами iCloud, придется перейти на более высокий тарифный план. Каким будет баланс, пока не совсем понятно», — сказал Кук.

Siri AI пока тестируют в бета-версии

В настоящее время Siri AI доступна для тестировщиков в бета-версии. По словам Кука, Apple «абсолютно восхищена отзывами людей, которые использовали Siri AI в версиях для разработчиков и публичных бета-версиях».

Ранее Apple заявила, что некоторые функции iOS 27, в том числе интеллектуальные возможности камеры, потребуют подписки на iCloud+ стоимостью $9,99 в месяц.

Расширение возможностей Siri AI может привести к более частому использованию помощника, а следовательно, и к росту расходов Apple на вычислительные ресурсы. Компания рассматривает, в какой степени эти расходы могут быть переведены на пользователей.

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