Toyota сделала самую дорогую Corolla в истории Сегодня 05:02 — Технологии&Авто

Toyota сделала самую дорогую Corolla в истории

Японская компания Toyota раскрыла цену экстремальной версии GRMN Corolla 2026 модельного года, которая станет самой дорогой и одной из самых редких Corolla в истории.

Трековый хот-хэтч будет выпущен ограниченной серией лишь из 730 автомобилей, а его стартовая цена составит $64 360, передает Автоцентр.

Главной особенностью новинки стала ориентация на максимальную эффективность на треке. Задний диван у GRMN Corolla убрали, поэтому салон рассчитан только на двух человек. Благодаря этому, а также использованию карбоновых кузовных панелей и кованых колесных дисков, массу автомобиля удалось снизить на 30 кг.

Под капотом остался 2,0-литровый турбомотор мощностью 300 л.с., однако его максимальный крутящий момент увеличился с 400 до 410 Нм. Двигатель работает исключительно в паре с новой 6-ступенчатой ​​механической коробкой, а полный привод получил специальные настройки для трековой езды.

В стандартную оснастку вошли жесткие однотрубные амортизаторы и спортивные шины Michelin Pilot Sport Cup 2. Также автомобиль получил систему водяного охлаждения интеркулера, которая должна помогать во время длительных заездов на треке.

Покупатели GRMN Corolla дополнительно получат членство в гоночной ассоциации NASA и бесплатный доступ к трек-дням. Автомобиль будет предложен только в двух цветах, а старт продаж запланирован на конец лета 2026 года.

MMR По материалам:

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