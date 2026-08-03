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Toyota сделала самую дорогую Corolla в истории

Технологии&Авто
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Toyota сделала самую дорогую Corolla в истории
Toyota сделала самую дорогую Corolla в истории
Японская компания Toyota раскрыла цену экстремальной версии GRMN Corolla 2026 модельного года, которая станет самой дорогой и одной из самых редких Corolla в истории.
Трековый хот-хэтч будет выпущен ограниченной серией лишь из 730 автомобилей, а его стартовая цена составит $64 360, передает Автоцентр.
Главной особенностью новинки стала ориентация на максимальную эффективность на треке. Задний диван у GRMN Corolla убрали, поэтому салон рассчитан только на двух человек. Благодаря этому, а также использованию карбоновых кузовных панелей и кованых колесных дисков, массу автомобиля удалось снизить на 30 кг.
Под капотом остался 2,0-литровый турбомотор мощностью 300 л.с., однако его максимальный крутящий момент увеличился с 400 до 410 Нм. Двигатель работает исключительно в паре с новой 6-ступенчатой ​​механической коробкой, а полный привод получил специальные настройки для трековой езды.
В стандартную оснастку вошли жесткие однотрубные амортизаторы и спортивные шины Michelin Pilot Sport Cup 2. Также автомобиль получил систему водяного охлаждения интеркулера, которая должна помогать во время длительных заездов на треке.
Покупатели GRMN Corolla дополнительно получат членство в гоночной ассоциации NASA и бесплатный доступ к трек-дням. Автомобиль будет предложен только в двух цветах, а старт продаж запланирован на конец лета 2026 года.
По материалам:
MMR
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