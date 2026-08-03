Apple прогнозирует проблемы с поставками и не исключает новых повышений цен 03.08.2026, 01:33 — Технологии&Авто

Тим Кук

Apple сообщила о рекордных финансовых результатах за квартал, завершившийся в июне, однако предупредила инвесторов о будущих трудностях из-за дефицита компонентов и резкого роста цен на память.

Об этом пишет Gizmodo.

Что может повлиять на результаты Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что выручка в квартале, который завершится в сентябре, вероятно будет расти медленнее, чем ожидают аналитики. Основной причиной станут ограничения поставок для Mac, iPad и iPhone, в первую очередь современных чипов.

Отдельной проблемой компания назвала резкое удорожание памяти. По словам Кука, Apple вынуждена платить за нее все больше с каждым кварталом. Пока частично компенсировать рост затрат удавалось благодаря запасам компонентов, закупленных ранее, однако после сентября этот эффект практически исчезнет.

Почему дорожает память

Кук отметил, что компания ожидает дальнейшего роста рыночных цен на память, что усилит давление на бизнес. Причиной дефицита стал бум искусственного интеллекта и масштабное строительство центров обработки данных.

Из-за высокого спроса производители микросхем отдают приоритет памяти для ИИ-ускорителей, а не компонентам для потребительской электроники.

Читайте также Apple стала самой дорогой компанией в мире

По оценкам Counterpoint Research, из-за дефицита памяти мировые поставки смартфонов в прошлом квартале упали до самого низкого уровня с 2013 года.

Apple пока преимущественно избегала повышения цен на iPhone, хотя аналитики ожидают, что это может измениться с выходом iPhone 18. Вместе с тем, компания уже подняла цены на отдельные модели MacBook и iPad.

Сам Тим Кук назвал удорожание продукции вынужденным шагом. По его словам, Apple «неохотно повысила цены», поскольку ситуация на рынке памяти напоминает «столетнее наводнение» с беспрецедентным ростом стоимости компонентов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.