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Apple стала самой дорогой компанией в мире

Фондовый рынок
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Американский технологический гигант Apple вернул себе статус самой дорогой компании в мире, обогнав производителя микрочипов Nvidia.
Это произошло на фоне резкого падения ценных бумаг Nvidia почти на 5% во время торгов в понедельник, что снизило рыночную капитализацию чипмейкера до 4,77 триллиона долларов, тогда как оценка Apple превысила отметку в 5 триллионов долларов.
Об этом сообщает Business Insider.
Падение акций Nvidia почти на 5% продлило период высокой турбулентности как для самой компании, так и для всего полупроводникового сектора. Только за последнюю неделю стоимость бумаг компании снизилась ориентировочно на 3%.
Из-за последних колебаний Nvidia начала существенно отставать от общей динамики рынка: с начала года ее акции демонстрируют рост всего на 5%, в то время как базовый индекс S&P 500 за этот же период прибавил 8%. На этом фоне Apple демонстрирует уверенный уверенный скачок — ее ценные бумаги с начала года выросли почти на 24%, а во время сессии в понедельник прибавили еще 1%.
Аналитики выделяют два главных фактора, которые спровоцировали последнюю волну распродаж бумаг технологического гиганта: это угроза нового «момента DeepSeek» и опасения по поводу «кольцевого финансирования».
По материалам:
УНН
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