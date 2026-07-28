Почти 40% немецких компаний планируют расширять бизнес в Украине — исследование Сегодня 20:27 — Фондовый рынок

Большинство компаний готово увеличить инвестиции после войны

Несмотря на полномасштабную войну, немецкие компании сохраняют оптимизм по поводу ведения бизнеса в Украине. Почти половина из них ожидает улучшения бизнес-среды в ближайшие 12 месяцев, а 38% планируют расширять деятельность или выходить на украинский рынок.

Об этом свидетельствуют результаты исследования German-Russian Business Outlook 2026, подготовленного Немецко-украинской промышленно-торговой палатой совместно с KPMG в Германии.

Оценка условий ведения бизнеса

По результатам опроса, 8 из 10 компаний оценивают текущую бизнес-ситуацию в Украине как удовлетворительную или положительную.

В то же время, около 20% респондентов недовольны текущими условиями, отмечая, что война существенно повлияла на отдельные отрасли экономики.

Текущая бизнес-ситуация в Украине, kpmg.com

Почти половина бизнеса ожидает улучшения в ближайшее время. Оптимистичными остаются и краткосрочные прогнозы. Так, 49% компаний ожидают улучшения условий ведения бизнеса в Украине в течение следующих 12 месяцев, тогда как только 11% прогнозируют их ухудшение.

Для сравнения, в исследовании 2024 года улучшения ожидали 42% респондентов, а ухудшения — 10%.

По мнению авторов отчета, это говорит о росте уверенности бизнеса в перспективах украинской экономики.

Ожидаемая динамика бизнес-ситуации, kpmg.com

Компании планируют расширение и увеличение штата

Несмотря на войну, расширение остается в повестке: 38% компаний планируют расширить деятельность или выйти на украинский рынок. Этому способствуют рыночный потенциал Украины (54%), наличие квалифицированного человеческого капитала (50%) и конкурентные расходы по оплате труда (36%).

Почти половина (47%) компаний планирует увеличить количество работников, невзирая на трудности с поиском квалифицированных кадров.

Большинство компаний готовы увеличить инвестиции после войны

В перспективе две трети (63%) компаний намерены увеличить инвестиции после завершения войны, в том числе почти каждая четвертая (23%) существенно. Это свидетельствует скорее о стабильном, но взвешенном росте, чем о масштабном инвестиционном буме.

Инвестиционные решения продолжают сдерживать риски, связанные с войной (56%), вопросы безопасности работников (40%) и проблемы с энергоснабжением (32%).

Минимизация рисков — ключевой приоритет. Компании считают страхование военных рисков (71%) и государственные гарантии (60%) особенно важными, в то время как программы финансирования ЕС и Германии пока используются недостаточно: только 10% компаний уже воспользовались ими, хотя 34% подали заявки или планируют это сделать.

Компании ожидают от политического руководства Украины реформ, направленных на улучшение верховенства права (63%), внедрение реформ, отвечающих требованиям ЕС (50%) и усиление сектора безопасности и обороны (50%).

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