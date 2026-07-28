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Самые богатые россияне выводят активы из рф из-за падения фондового рынка — разведка

Фондовый рынок
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российский фондовый рынок падает 19-ю неделю подряд
российский фондовый рынок падает 19-ю неделю подряд
Богатейшие российские инвесторы меняют структуру своих активов, переориентируя их на криптовалюту, недвижимость за рубежом и частные инвестиционные фонды на фоне длительного падения фондового рынка рф.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины

российский фондовый рынок падает 19-ю неделю подряд

По данным СВР, самые богатые граждане россии активно сокращают вложения в российские ценные бумаги и выводят активы из страны.
В ведомстве отмечают, что российский фондовый рынок непрерывно снижается уже 19-ю неделю подряд. По состоянию на середину июля акции ряда крупнейших российских компаний существенно потеряли в стоимости. В частности, акции «Газпрома» и «ВТБ» подешевели более чем на 21%, «Норникеля» на 24%, «Аэрофлота» на 27%, а «МТС» на 28%.
В то же время, крупнейший российский золотодобывающий производитель «Полюс» всего за две недели потерял более 53% рыночной стоимости.
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По оценкам, приведенным Службой внешней разведки, с начала апреля 2026 г. российский фондовый рынок потерял около 30% своей стоимости и вернулся к уровню 2016 года. Такого длительного падения не фиксировались за весь период наблюдений, которые ведутся с 1997 года.
По данным ведомства, инвестиция в $1 тыс. в акции Apple в начале 2006 года сегодня принесла бы более $130 тыс. прибыли. В то же время аналогичное вложение в акции «Газпрома», по оценкам СВР, привело бы к потере более $600.

Минфин рф трижды отменял размещение облигаций

Кроме того, Министерство финансов рф в течение последнего месяца трижды отменяло размещение облигаций федерального займа. По информации СВР, причиной стали невыгодные для эмитента предложения инвесторов, из-за чего привлечь средства не удалось.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что удары украинских беспилотников по логистическим центрам российского маркетплейса Wildberries нанесли россии ущерб более чем на 180 млрд рублей (около $2,3 млрд). Они также могут повлечь за собой перебои в системе поставок, повлиять на торговлю и усилить инфляционное давление.
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
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