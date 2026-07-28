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ПриватБанк перечислил в бюджет более 20 млрд грн дивидендов

Фондовый рынок
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ПриватБанк
ПриватБанк
ПриватБанк подвел итоги полугодия. Прибыль банка до налогообложения составила 49,5 млрд грн, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Сумма налога на прибыль за год выросла более чем вдвое. После уплаты налога по ставке 50% чистая прибыль банка составила 24,6 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Во втором квартале ПриватБанк перечислил в государственный бюджет 20,36 млрд грн дивидендов по итогам работы в 2025 году.
Финансовые показатели ПриватБанка
Финансовые показатели ПриватБанка

Объем денежных средств клиентов

В банке отметили, что высокий уровень доверия клиентов подтверждается ростом объема средств на счетах на 7,3% с начала года. За счет этих ресурсов банк продолжает расширять кредитование экономики. В частности, увеличиваются объемы финансирования бизнеса, что, по оценке банка, способствует адаптации и развитию предприятий в условиях войны.
За 12 месяцев общий кредитный портфель вырос почти на 45%, а кредитование бизнес-клиентов — почти вдвое. Чистый кредитный портфель банка увеличился на 20,6% с начала года и превысил 188 млрд. грн.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк Украины рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) государственного ПриватБанка на фондовой бирже.
В то же время, правительство работает над механизмом частичной продажи 7% акций ПриватБанка физическим лицам через приложение «Дія». Ожидается, что такой шаг позволит привлечь в государственный бюджет около 18 млрд грн.
Также мы рассказывали, что ПриватБанк разрабатывает решение, которое позволит верифицировать и подтверждать операции без использования телефонного номера, а только при наличии доступа в интернет.
По материалам:
Finance.ua
ПриватБанкБанки Украины
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