Суд на $3 млрд: ПриватБанк выиграл у Коломойского и Боголюбова Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

ПриватБанк приветствует решение Апелляционного суда

ПриватБанк добился отклонения попытки своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обжаловать решение суда, принятое против них в июле 2025 года. Таким образом, решение о взыскании с них в пользу банка более 3 млрд долларов в виде компенсации убытков, процентов и судебных расходов остается в силе.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Суд поддержал решение Высокого суда Англии и Уэльса

«ПриватБанк приветствует решение Апелляционного суда, который поддержал первоначальное решение Высокого Суда Англии и Уэльса о том, что господа Коломойский и Боголюбов совершили масштабное мошенничество против банка и должны возместить ему причиненный ущерб», — говорится в сообщении.

Апелляционный суд отклонил аргументы бывших собственников о том, что они вернули присвоенные средства за счет поступлений, полученных в результате дальнейших мошеннических действий против банка.

ПриватБанк готовится к принудительному исполнению решения

В 2017 году банк получил судебный приказ о всемирном аресте активов ответчиков. Теперь финучреждение будет добиваться обращения к принудительному исполнению судебного решения по существу относительно таких активов, чтобы получить компенсацию для банка и, соответственно, для его акционера — правительства Украины.

«Мы решительно настроены вернуть значительные средства, которые были украдены, чтобы они могли быть возвращены и использованы во благо народа Украины. Мы благодарны за неизменную поддержку наших стейкхолдеров и международных партнеров, без которых эта выдающаяся победа была бы невозможна», — прокомментировал председатель наблюдательного совета ПриватБанка Нильс Мелнгайлис.

«Апелляционный суд, очевидно, не испытывал особых трудностей с отклонением аргументов ответчиков о том, что, несмотря на совершение ими масштабного мошенничества в отношении банка, они должны иметь возможность избежать ответственности за это мошенничество путем хищения дополнительных средств и использования их для сокрытия своего предыдущего мошенничества. Мы намерены вернуть незаконно присвоенные средства Банку в порядке обращения к принудительному исполнению судебного решения», — добавил Ричард Льюис, партнер юридической фирмы Hogan Lovells, которая представляет банк.

