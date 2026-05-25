Суд на $3 млрд: ПриватБанк выиграл у Коломойского и Боголюбова

ПриватБанк добился отклонения попытки своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обжаловать решение суда, принятое против них в июле 2025 года. Таким образом, решение о взыскании с них в пользу банка более 3 млрд долларов в виде компенсации убытков, процентов и судебных расходов остается в силе.
Суд поддержал решение Высокого суда Англии и Уэльса
«ПриватБанк приветствует решение Апелляционного суда, который поддержал первоначальное решение Высокого Суда Англии и Уэльса о том, что господа Коломойский и Боголюбов совершили масштабное мошенничество против банка и должны возместить ему причиненный ущерб», — говорится в сообщении.
Апелляционный суд отклонил аргументы бывших собственников о том, что они вернули присвоенные средства за счет поступлений, полученных в результате дальнейших мошеннических действий против банка.
ПриватБанк готовится к принудительному исполнению решения
В 2017 году банк получил судебный приказ о всемирном аресте активов ответчиков. Теперь финучреждение будет добиваться обращения к принудительному исполнению судебного решения по существу относительно таких активов, чтобы получить компенсацию для банка и, соответственно, для его акционера — правительства Украины.
«Мы решительно настроены вернуть значительные средства, которые были украдены, чтобы они могли быть возвращены и использованы во благо народа Украины. Мы благодарны за неизменную поддержку наших стейкхолдеров и международных партнеров, без которых эта выдающаяся победа была бы невозможна», — прокомментировал председатель наблюдательного совета ПриватБанка Нильс Мелнгайлис.
«Апелляционный суд, очевидно, не испытывал особых трудностей с отклонением аргументов ответчиков о том, что, несмотря на совершение ими масштабного мошенничества в отношении банка, они должны иметь возможность избежать ответственности за это мошенничество путем хищения дополнительных средств и использования их для сокрытия своего предыдущего мошенничества. Мы намерены вернуть незаконно присвоенные средства Банку в порядке обращения к принудительному исполнению судебного решения», — добавил Ричард Льюис, партнер юридической фирмы Hogan Lovells, которая представляет банк.