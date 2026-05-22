«Киевгорстрой» завершил докапитализацию: какие жилые комплексы он достраивает Сегодня 17:12 — Фондовый рынок

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала отчет о результатах эмиссии акций «Киевгорстроя» без публичного предложения.

Соответствующее постановление вступило в силу со дня принятия, 20 мая 2026 года, передает «Интерфакс-Украина».

«Это финальный этап докапитализации компании, которая состоялась благодаря поддержке городских властей. Мы получили действенный инструмент для возобновления активной деятельности „Киевгорстроя“ и безусловного выполнения всех обязательств перед инвесторами и общиной в полном объеме», — отметил председатель правления «Киевгорстроя» Валерий Засуцкий.

31 октября 2024 года Киевсовет проголосовал за докапитализацию «Киевгорстроя» на сумму 2,56 млрд грн из-за выпуска и выкупа дополнительных акций.

23 июня 2025 года акционеры компании поддержали решение об увеличении уставного капитала на 2,56 млрд грн путем выпуска дополнительных простых именных акций. Эту докапитализацию компания получила в декабре 2025 года.

Единственным участником размещения акций выступила территориальная община Киева.

Как сообщалось, на балансе «Киевгорстроя» находятся 24 строительных площадки, на которых возведено более 120 жилых домов разной степени готовности.

Общая площадь незавершенного строительства превышает 548 тыс. кв. м.

Застройщик начал возобновление работ с марта 2026 года на ряде площадок, в частности «Подол Град», «Гвардейский», «Радужный», Freedom, «Оберег-2», Twin House, «Урловский-1», на июнь анонсировано возобновление работ на ЖК «Абрикосовый», продолжилось также выполнение технических условий по обеспечению инженерными сетями в ЖК «Mirax» и «Медовый».

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.