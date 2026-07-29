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«Укрпочта» развернула сеть внутренних почтоматов уже в 15 областях

Фондовый рынок
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«Укрпочта» развернула сеть внутренних почтоматов уже в 15 областях
«Укрпочта» развернула сеть внутренних почтоматов уже в 15 областях
«Укрпочта» продолжает разворачивать сеть внутренних почтоматов (ячеек скорой выдачи) непосредственно в своих отделениях. В настоящее время проект действует в 15 областях, где установлено 376 из запланированных 600 ячеек.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным почтового оператора, новый формат позволил 7 из 10 посетителей получать отправления без ожидания в общей очереди.
Внутренние ячейки скорой выдачи имеют следующие особенности:
  • автоматическая маршрутизация на этапе сортировки, направляющая посылку в ячейку в обход стеллажей оператора;
  • привязка графика работы к часам работы конкретного отделения, в отличие от круглосуточных уличных терминалов.
Сервис работает в городах таких регионов: Львов, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Киев, Винница, Черкассы, Кропивницкий, Полтава, Одесса, Николаев, Запорожье, Харьков, Днепр, Сумы, Чернигов.
Получатель обходит общую очередь, подходит к ячейке в отделении, вводит SMS-код и забирает посылку. Стандартное обслуживание через оператора остается доступным для клиентов, которым требуются дополнительные услуги.
Сокращение времени выдачи обеспечено автоматизацией сортировочных хабов, потенциальная мощность обработки которых составляет до 3 млн отправлений в сутки. Это обеспечивает доставку между большинством городов на следующий день.
По материалам:
Finance.ua
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