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В Украине стартовали тест-драйвы нового Volkswagen T-Roc

Технологии&Авто
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В Украине стартовали дни тест-драйвы нового поколения Volkswagen T-Roc.
Кроссовер уже доступен в дилерской сети марки, где потенциальные покупатели могут лично оценить его дизайн, оснащение и практичность.
Об этом сообщает AUTO-Consulting.
Новое поколение T-Roc получило обновленный дизайн с заостренной передней частью, более массивными бамперами и выразительными линиями кузова. Отдельной особенностью стала световая полоса, а также подсвеченные логотипы Volkswagen спереди и сзади.
В Украине стартовали тест-драйвы нового Volkswagen T-Roc
По данным производителя, с момента дебюта в 2017 году в мире было продано более 2 млн T-Roc. Модель стала второй по популярности SUV Volkswagen после Tiguan и, как отмечает компания, уже несколько лет остается лидером европейского сегмента SUV.
Салон нового T-Roc получил 12,9-дюймовый сенсорный дисплей, переднюю панель и переключатель Driving Experience. Среди доступных опций — аудиосистема Harman Kardon, проекционный дисплей Head-up Display и современные системы помощи водителю. Благодаря увеличению длины автомобиля на 122 мм стало больше места для пассажиров второго ряда, а объем багажника вырос на 30 л — до 475 л.
В Украине новый Volkswagen T-Roc предлагается в комплектациях Style и Sport. Обе версии оснащены бензиновым двигателем 1,4 TSI мощностью 150 лошадиных сил, 8-ступенчатым автоматом Aisin и передним приводом. Стоимость T-Roc Style стартует от 1 469 425 грн, а Sport — от 1 554 016 грн.
По материалам:
Finance.ua
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