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Создан первый в мире смартфон с «нулевыми рамками» вокруг экрана (фото)

Технологии&Авто
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Tecno представила новый концептуальный смартфон
Tecno представила новый концептуальный смартфон, www.engadget.com
Компания Tecno представила новый концептуальный смартфон, который может стать первым устройством с полностью безрамочным экраном. Производитель утверждает, что дисплей получил «нулевые рамки» (0 мм) — впервые в отрасли.
Об этом пишет Engadget.

Производители снизили толщину рамок вокруг экранов

Флагманские iPhone и Samsung занимают примерно 90% площади передней панели, а некоторые китайские смартфоны благодаря скрытым передним камерам и тонким рамкам доводят этот показатель до 95%.
Tecno решила пойти еще дальше. Инженеры компании полностью переделали конструкцию дисплея, применив новую схему внутренней компоновки и усовершенствованную технологию сборки экрана. Это позволило убрать последний миллиметр, который обычно требуется для размещения внутренних элементов и обеспечения прочности конструкции.

Производитель опубликовал несколько тизеров

Дисплей сразу переходит в корпус
Дисплей сразу переходит в корпус, www.engadget.com
Изображения подтверждают, что в отличие от традиционных экранов-«водопадов», дисплей здесь сразу переходит в корпус — и это выглядит как минимум необычно. Фронтальная камера расположена на стандартном месте по центру в верхней части экрана.
Для сравнения компания опубликовала фото рядом с iPhone 17 Pro — и разница сразу бросается в глаза.
Компания опубликовала фото рядом с iPhone 17 Pro
Компания опубликовала фото рядом с iPhone 17 Pro, www.engadget.com
Пока что Tecno не раскрывает технические характеристики смартфона и не сообщает, планирует ли серийное производство. Однако прототипы устройства уже существуют, а официально презентуют его уже в ближайшие недели на выставке IFA.
По материалам:
УНІАН
СмартфоныТехника
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