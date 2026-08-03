Создан первый в мире смартфон с «нулевыми рамками» вокруг экрана (фото)

Компания Tecno представила новый концептуальный смартфон, который может стать первым устройством с полностью безрамочным экраном. Производитель утверждает, что дисплей получил «нулевые рамки» (0 мм) — впервые в отрасли.
Производители снизили толщину рамок вокруг экранов
Флагманские iPhone и Samsung занимают примерно 90% площади передней панели, а некоторые китайские смартфоны благодаря скрытым передним камерам и тонким рамкам доводят этот показатель до 95%.
Tecno решила пойти еще дальше. Инженеры компании полностью переделали конструкцию дисплея, применив новую схему внутренней компоновки и усовершенствованную технологию сборки экрана. Это позволило убрать последний миллиметр, который обычно требуется для размещения внутренних элементов и обеспечения прочности конструкции.
Производитель опубликовал несколько тизеров
Изображения подтверждают, что в отличие от традиционных экранов-«водопадов», дисплей здесь сразу переходит в корпус — и это выглядит как минимум необычно. Фронтальная камера расположена на стандартном месте по центру в верхней части экрана.
Для сравнения компания опубликовала фото рядом с iPhone 17 Pro — и разница сразу бросается в глаза.
Пока что Tecno не раскрывает технические характеристики смартфона и не сообщает, планирует ли серийное производство. Однако прототипы устройства уже существуют, а официально презентуют его уже в ближайшие недели на выставке IFA.