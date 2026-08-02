Самые популярные новые кроссоверы в Украине: ТОП-10 моделей

В течение шести месяцев украинцы приобрели 26,6 тыс. новых кроссоверов, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. И целом за первое полугодие кроссоверы охватили 80% украинского рынка новых легковушек.
Самыми распространенными среди новых кроссоверов стали модели с бензиновыми двигателями, на которые пришлось 37,8% продаж.
Кроме бензиновых авто украинцы активно покупали гибридные кроссоверы, на которые пришлось 32,9% продаж.
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Доля дизельных моделей составила 20,4%, электрокроссоверов — 8,7%, а автомобилей с ГБО — 0,2%.
Лидерами украинского рынка новых кроссоверов являются Renault Duster и Toyota RAV4, третью позицию занимает Hyundai Tucson.
До этого Finance.ua отмечал, что за январь-июнь украинцы импортировали более 169 тысяч легковых автомобилей общей стоимостью 96,6 млрд. грн. Более 70% всех ввезенных машин составляли автомобили с пробегом. Больше всего транспортных средств приходило из США.