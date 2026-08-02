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Toyota обновила внедорожник Sequoia (фото)

Технологии&Авто
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После обновления пикапа Tundra такие же изменения получил и внедорожник Sequoia
После обновления пикапа Tundra такие же изменения получил и внедорожник Sequoia, Фото: Toyota
Toyota представила обновленный полноразмерный внедорожник Sequoia 2027 модельного года. Модель, которая является ближайшим родственником пикапа Tundra, получила те же технические и дизайнерские обновления, а также новую внедорожную версию Trailhunter, ориентированную на любителей путешествий и бездорожья.
Об этом пишет «Корреспондент».
Sequoia нынешнего поколения дебютировала в 2022 году и остается одной из ключевых моделей Toyota на рынке Северной Америки.
Toyota Sequoia 2027
Toyota Sequoia 2027, Фото: Toyota
Снаружи Sequoia получила обновленную переднюю часть с модернизированной решеткой радиатора и другим передним бампером.
В него интегрировали новые прямоугольные противотуманные фары, а некоторые комплектации также отличаются декоративными хромированными элементами.
Toyota Sequoia 2027
Toyota Sequoia 2027, Фото: Toyota
Основные изменения в салоне повторяют ранее дебютировавшие на обновленном пикапе Tundra.
Уже в базовой комплектации внедорожник оснащается сенсорным 14-дюймовым дисплеем мультимедийной системы с обновленным голосовым управлением.
Салон Toyota Sequoia 2027
Салон Toyota Sequoia 2027, Фото: Toyota
Также стандартным оборудованием стали встроенный видеорегистратор, который может записывать 20-секундные видеофрагменты вручную или автоматически с помощью внешних камер и новый комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense 4.0.
Салон Toyota Sequoia 2027
Салон Toyota Sequoia 2027, Фото: Toyota
Модельный ряд по-прежнему включает в себя комплектации SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro и Capstone.
В то же время для Sequoia впервые стал доступным пакет Trailhunter, превращающий базовую комплектацию SR5 в автомобиль, подготовленный к экспедициям и сложному бездорожью.
В оснащение Sequoia Trailhunter входят 18-дюймовые бронзовые колесные диски с шинами Michelin LTX Trail размерностью 265/70 R18, модернизированная подвеска Old Man Emu, новые передние амортизаторы, дополнительная защита днища, а также электронные системы Multi-Terrain Select и Cra.
Toyota Sequoia 2027
Toyota Sequoia 2027, Фото: Toyota
Кроме того, все комплектации Sequoia 2027 модельного года стандартно получили встроенный инвертор мощностью 2,4 кВт, позволяющий питать туристическое оборудование, электроинструменты и другие внешние устройства.
Техническая часть модели осталась без изменений. Внедорожник будет и дальше оснащаться гибридной силовой установкой i-Force Max, сочетающей 3,4-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом и электромотор.
Toyota Sequoia 2027
Toyota Sequoia 2027, Фото: Toyota
Суммарная мощность системы составляет 443 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 790 Нм.
Toyota обещает обнародовать цены на обновленный Sequoia осенью. В настоящее время базовая версия актуального внедорожника на американском рынке стоит от $65725, тогда как за топовую комплектацию Capstone просят не менее $86135.
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
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