Грузовой Mercedes превратили в автодом за 2,2 миллиона евро (фото)
Немецкий производитель зданий на колесах Vario Mobil представил новую роскошную модель Perfect 1200 QS Platinum. У нее дорогой салон и есть гараж для легкового автомобиля. Автодом Vario Perfect 1200 QS Platinum стоит от 2,2 миллионов евро.
О нем рассказали на сайте Motor1.
В основе дома на колесах лежит трехосное шасси грузовика Mercedes Actros 2553 LLL.
Он достигает 12 м в длину и весит 26 тонн, а также имеет выдвижные боковые секции и гараж для легкового автомобиля сзади.
Автодом оснащен 12,8-литровым 530-сильным турбодизелем, пневмоподвеской и поворотными задними колесами.
Внутренняя площадь составляет 35 кв. м. В отделке интерьера использовали кожу, ореховое дерево и дорогую ткань, а на полу появилась плитка.
Конечно же, покупатели смогут кастомизировать автодом под себя. В спальне установлена широкая кровать, а в гостиной диван, раскладывающийся с помощью электропривода.
Также есть кожаные кресла, многочисленные шкафы и ящики, несколько телевизоров, спутниковый интернет и мощная акустика Bose.
Низкой функций можно управлять с помощью сенсорных панелей или через смартфон.
На кухне установили индукционную плиту, раковину, холодильник и духовку. В санузле есть большая душевая кабина и дизайнерская раковина.
Кроме того, дом на колесах Vario Perfect 1200 QS Platinum оснащен мощным бойлером, автономным дизельным отопителем, 600-литровым баком для воды и 450-литровой емкостью для отходов.
Поделиться новостью
Также по теме
Toyota обновила внедорожник Sequoia (фото)
ТОП-10 самых экономичных авто в 2026 году (фото)
Украинцы потратили почти 100 млрд грн на импорт автомобилей: какие машины ввозили чаще всего
Как восстановить утраченное международное водительское удостоверение
BYD показала премиальный электроседан Da Han (фото)
ТОП-10 лучших семейных электромобилей 2026 года