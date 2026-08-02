Грузовой Mercedes превратили в автодом за 2,2 миллиона евро (фото) 02.08.2026, 00:16 — Технологии&Авто

Дом на колесах Vario Perfect 1200 QS Platinum стоит от 2,2 млн евро

Немецкий производитель зданий на колесах Vario Mobil представил новую роскошную модель Perfect 1200 QS Platinum. У нее дорогой салон и есть гараж для легкового автомобиля. Автодом Vario Perfect 1200 QS Platinum стоит от 2,2 миллионов евро.

О нем рассказали на сайте Motor1.

🚘 Разве ваш автомобиль не заслуживает лучшего? Находите оптимальные предложения благодаря сервису от Finance.ua

В основе дома на колесах лежит трехосное шасси грузовика Mercedes Actros 2553 LLL.

Он достигает 12 м в длину и весит 26 тонн, а также имеет выдвижные боковые секции и гараж для легкового автомобиля сзади.

Автодом оснащен 12,8-литровым 530-сильным турбодизелем, пневмоподвеской и поворотными задними колесами.

Сзади есть багажник для авто

Внутренняя площадь составляет 35 кв. м. В отделке интерьера использовали кожу, ореховое дерево и дорогую ткань, а на полу появилась плитка.

В отделке использовали кожу, дерево и дорогую плитку

Конечно же, покупатели смогут кастомизировать автодом под себя. В спальне установлена ​​широкая кровать, а в гостиной диван, раскладывающийся с помощью электропривода.

Диван оснастили электроприводом

Также есть кожаные кресла, многочисленные шкафы и ящики, несколько телевизоров, спутниковый интернет и мощная акустика Bose.

Низкой функций можно управлять с помощью сенсорных панелей или через смартфон.

На кухне установили индукционную плиту, раковину, холодильник и духовку. В санузле есть большая душевая кабина и дизайнерская раковина.

На кухне есть плита, холодильник и духовка.

Кроме того, дом на колесах Vario Perfect 1200 QS Platinum оснащен мощным бойлером, автономным дизельным отопителем, 600-литровым баком для воды и 450-литровой емкостью для отходов.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.