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Грузовой Mercedes превратили в автодом за 2,2 миллиона евро (фото)

Технологии&Авто
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Дом на колесах Vario Perfect 1200 QS Platinum стоит от 2,2 млн евро
Дом на колесах Vario Perfect 1200 QS Platinum стоит от 2,2 млн евро
Немецкий производитель зданий на колесах Vario Mobil представил новую роскошную модель Perfect 1200 QS Platinum. У нее дорогой салон и есть гараж для легкового автомобиля. Автодом Vario Perfect 1200 QS Platinum стоит от 2,2 миллионов евро.
О нем рассказали на сайте Motor1.
В основе дома на колесах лежит трехосное шасси грузовика Mercedes Actros 2553 LLL.
Он достигает 12 м в длину и весит 26 тонн, а также имеет выдвижные боковые секции и гараж для легкового автомобиля сзади.
Автодом оснащен 12,8-литровым 530-сильным турбодизелем, пневмоподвеской и поворотными задними колесами.
Сзади есть багажник для авто
Сзади есть багажник для авто
Внутренняя площадь составляет 35 кв. м. В отделке интерьера использовали кожу, ореховое дерево и дорогую ткань, а на полу появилась плитка.
В отделке использовали кожу, дерево и дорогую плитку
В отделке использовали кожу, дерево и дорогую плитку
Конечно же, покупатели смогут кастомизировать автодом под себя. В спальне установлена ​​широкая кровать, а в гостиной диван, раскладывающийся с помощью электропривода.
Диван оснастили электроприводом
Диван оснастили электроприводом
Также есть кожаные кресла, многочисленные шкафы и ящики, несколько телевизоров, спутниковый интернет и мощная акустика Bose.
Низкой функций можно управлять с помощью сенсорных панелей или через смартфон.
На кухне установили индукционную плиту, раковину, холодильник и духовку. В санузле есть большая душевая кабина и дизайнерская раковина.
На кухне есть плита, холодильник и духовка.
На кухне есть плита, холодильник и духовка.
Кроме того, дом на колесах Vario Perfect 1200 QS Platinum оснащен мощным бойлером, автономным дизельным отопителем, 600-литровым баком для воды и 450-литровой емкостью для отходов.
По материалам:
Фокус
Авто
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