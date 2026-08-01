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Украинцы потратили почти 100 млрд грн на импорт автомобилей: какие машины ввозили чаще всего

Технологии&Авто
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Почти 100 млрд грн стоил импорт легковых автомобилей в первом полугодии
Почти 100 млрд грн стоил импорт легковых автомобилей в первом полугодии, Фото: magnific
За январь-июнь украинцы импортировали более 169 тысяч легковых автомобилей общей стоимостью 96,6 млрд грн. Более 70% всех ввезенных машин составляли автомобили с пробегом. Больше всего транспортных средств поступало из США.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, пишет «Укравтопром».

Какие автомобили выбирали украинцы

Наибольшую долю импортируемых автомобилей составляли машины с пробегом — более 70% от общего количества. Они обеспечили поступление таможенных платежей в госбюджет на 17,7 млрд. грн.
От импорта новых автомобилей бюджет получил 14,4 млрд. грн.
Лидерами среди импортируемых легковушек стали:
  • бензиновые — 54,5%;
  • дизельные — 20,3%;
  • электромобили — 13%;
  • гибриды — 12,1%.
Самыми дорогими стали гибридные автомобили — их средняя стоимость составляла около 27 тыс. долларов.
Также средняя цена ввезенных авто была такой:
  • дизельные — $16 тыс.;
  • электромобили — более $10 тыс.;
  • бензиновые — $9 тыс.

Откуда чаще всего ввозили автомобили

Автомобили импортировали из более чем 50 стран мира. Больше всего машин пришло из США — 73,2 тыс., или почти 43% от общего объема импорта.
Также среди основных стран-поставщиков — Германия (17,3 тыс. авто или 10% от общего импорта) и Польша (14,6 тыс. авто или 9%).
До этого Finance.ua отмечал, что по итогам прошлого года автомобили, приобретенные в лизинг, занимали около 7% рынка новых авто. В настоящее время изменилась не только структура портфеля, но расстановка сил среди лизинговых компаний.
Среди автомобильных брендов наибольшим спросом в лизинге пользуются Renault, доля которого составляет 12,6%.
В тройку также вошли Toyota (10,5%) и Skoda (9,4%). Четвертое место занял Volkswagen с результатом 7,3%.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопром
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