Украинцы потратили почти 100 млрд грн на импорт автомобилей: какие машины ввозили чаще всего Сегодня 19:08 — Технологии&Авто

Почти 100 млрд грн стоил импорт легковых автомобилей в первом полугодии, Фото: magnific

За январь-июнь украинцы импортировали более 169 тысяч легковых автомобилей общей стоимостью 96,6 млрд грн. Более 70% всех ввезенных машин составляли автомобили с пробегом. Больше всего транспортных средств поступало из США.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, пишет «Укравтопром».

Какие автомобили выбирали украинцы

Наибольшую долю импортируемых автомобилей составляли машины с пробегом — более 70% от общего количества. Они обеспечили поступление таможенных платежей в госбюджет на 17,7 млрд. грн.

От импорта новых автомобилей бюджет получил 14,4 млрд. грн.

Лидерами среди импортируемых легковушек стали:

бензиновые — 54,5%;

дизельные — 20,3%;

электромобили — 13%;

гибриды — 12,1%.

Самыми дорогими стали гибридные автомобили — их средняя стоимость составляла около 27 тыс. долларов.

Также средняя цена ввезенных авто была такой:

дизельные — $16 тыс.;

электромобили — более $10 тыс.;

бензиновые — $9 тыс.

Откуда чаще всего ввозили автомобили

Автомобили импортировали из более чем 50 стран мира. Больше всего машин пришло из США — 73,2 тыс., или почти 43% от общего объема импорта.

Также среди основных стран-поставщиков — Германия (17,3 тыс. авто или 10% от общего импорта) и Польша (14,6 тыс. авто или 9%).

До этого Finance.ua отмечал , что по итогам прошлого года автомобили, приобретенные в лизинг, занимали около 7% рынка новых авто. В настоящее время изменилась не только структура портфеля, но расстановка сил среди лизинговых компаний.

Среди автомобильных брендов наибольшим спросом в лизинге пользуются Renault, доля которого составляет 12,6%.

В тройку также вошли Toyota (10,5%) и Skoda (9,4%). Четвертое место занял Volkswagen с результатом 7,3%.

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