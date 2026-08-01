Украинцы потратили почти 100 млрд грн на импорт автомобилей: какие машины ввозили чаще всего
За январь-июнь украинцы импортировали более 169 тысяч легковых автомобилей общей стоимостью 96,6 млрд грн. Более 70% всех ввезенных машин составляли автомобили с пробегом. Больше всего транспортных средств поступало из США.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, пишет «Укравтопром».
Какие автомобили выбирали украинцы
Наибольшую долю импортируемых автомобилей составляли машины с пробегом — более 70% от общего количества. Они обеспечили поступление таможенных платежей в госбюджет на 17,7 млрд. грн.
От импорта новых автомобилей бюджет получил 14,4 млрд. грн.
Лидерами среди импортируемых легковушек стали:
- бензиновые — 54,5%;
- дизельные — 20,3%;
- электромобили — 13%;
- гибриды — 12,1%.
Самыми дорогими стали гибридные автомобили — их средняя стоимость составляла около 27 тыс. долларов.
Также средняя цена ввезенных авто была такой:
- дизельные — $16 тыс.;
- электромобили — более $10 тыс.;
- бензиновые — $9 тыс.
Откуда чаще всего ввозили автомобили
Автомобили импортировали из более чем 50 стран мира. Больше всего машин пришло из США — 73,2 тыс., или почти 43% от общего объема импорта.
Также среди основных стран-поставщиков — Германия (17,3 тыс. авто или 10% от общего импорта) и Польша (14,6 тыс. авто или 9%).
До этого Finance.ua отмечал, что по итогам прошлого года автомобили, приобретенные в лизинг, занимали около 7% рынка новых авто. В настоящее время изменилась не только структура портфеля, но расстановка сил среди лизинговых компаний.
Среди автомобильных брендов наибольшим спросом в лизинге пользуются Renault, доля которого составляет 12,6%.
В тройку также вошли Toyota (10,5%) и Skoda (9,4%). Четвертое место занял Volkswagen с результатом 7,3%.
Поделиться новостью
Также по теме
Как восстановить утраченное международное водительское удостоверение
BYD показала премиальный электроседан Da Han (фото)
ТОП-10 лучших семейных электромобилей 2026 года
Aston Martin выпустит юбилейную серию Vanquish к 25-летию модели (фото)
Google разрешил авторизацию в аккаунт через селфи-видео
Donfeng представил премиальный электрокроссовер (фото)