Aston Martin выпустит юбилейную серию Vanquish к 25-летию модели (фото) Сегодня 05:21 — Технологии&Авто

Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25

Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25, посвященную 25-летию модели Vanquish с двигателем V12. Общий тираж составит всего 50 автомобилей: 25 купе и 25 кабриолетов Volante. Все они будут созданы подразделением индивидуализации Q by Aston Martin, занимающимся изготовлением эксклюзивных версий автомобилей марки.

Об этом пишет «Корреспондент».

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В отличие от многих юбилейных моделей, получающих агрессивные аэродинамические обвесы и ориентированные на трек доработки, Vanquish 25 сохранил сдержанный дизайн.

Внешне автомобиль почти не отличается от стандартной версии, а основной упор сделан на эксклюзивных деталях отделки.

Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25

Все экземпляры окрасят в специальный серебристый цвет Q Skye Silver с декоративными металлическими вставками на боковых элементах кузова.

Также автомобиль получил юбилейные эмблемы Vanquish 25, новые кованые 21-дюймовые колесные диски и измененные патрубки выхлопной системы.

Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25

В интерьере появились декоративные вставки с лазерной гравировкой Aston Martin, красная кнопка запуска двигателя, потолок, украшенный черной алькантарой, а также вышивка Vanquish 25 на сиденьях.

Салон юбилейного Aston Martin Vanquish

Техническая часть модели осталась без изменений. Автомобиль оснащен 5,2-литровым бензиновым двигателем V12 с двойным турбонаддувом, развивающим 823 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.

Мощность передается на задние колеса, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,3 секунды. Максимальная скорость составляет 344 км/ч.

Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25

По словам руководителя подразделения Q by Aston Martin Витторио Габби, Vanquish 25 призван подчеркнуть вклад модели в историю бренда.

Он отметил, что специальная версия сочетает возможности современного Vanquish третьего поколения с эксклюзивными элементами экстерьера и интерьера, ненавязчиво напоминающими о 25-летнем юбилее легендарной модели.

Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25

Публичный дебют Aston Martin Vanquish 25 вживую состоится в августе во время Monterey Car Week в США.

Поставки первым покупателям компания планирует начать в четвертом квартале этого года, в то время как стоимость юбилейной серии будет объявлена ​​позже.

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