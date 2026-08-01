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Aston Martin выпустит юбилейную серию Vanquish к 25-летию модели (фото)

Технологии&Авто
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Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25
Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25
Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25, посвященную 25-летию модели Vanquish с двигателем V12. Общий тираж составит всего 50 автомобилей: 25 купе и 25 кабриолетов Volante. Все они будут созданы подразделением индивидуализации Q by Aston Martin, занимающимся изготовлением эксклюзивных версий автомобилей марки.
Об этом пишет «Корреспондент».
В отличие от многих юбилейных моделей, получающих агрессивные аэродинамические обвесы и ориентированные на трек доработки, Vanquish 25 сохранил сдержанный дизайн.
Внешне автомобиль почти не отличается от стандартной версии, а основной упор сделан на эксклюзивных деталях отделки.
Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25
Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25
Все экземпляры окрасят в специальный серебристый цвет Q Skye Silver с декоративными металлическими вставками на боковых элементах кузова.
Также автомобиль получил юбилейные эмблемы Vanquish 25, новые кованые 21-дюймовые колесные диски и измененные патрубки выхлопной системы.
Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25
Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25
В интерьере появились декоративные вставки с лазерной гравировкой Aston Martin, красная кнопка запуска двигателя, потолок, украшенный черной алькантарой, а также вышивка Vanquish 25 на сиденьях.
Салон юбилейного Aston Martin Vanquish
Салон юбилейного Aston Martin Vanquish
Техническая часть модели осталась без изменений. Автомобиль оснащен 5,2-литровым бензиновым двигателем V12 с двойным турбонаддувом, развивающим 823 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.
Мощность передается на задние колеса, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,3 секунды. Максимальная скорость составляет 344 км/ч.
Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25
Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25
По словам руководителя подразделения Q by Aston Martin Витторио Габби, Vanquish 25 призван подчеркнуть вклад модели в историю бренда.
Он отметил, что специальная версия сочетает возможности современного Vanquish третьего поколения с эксклюзивными элементами экстерьера и интерьера, ненавязчиво напоминающими о 25-летнем юбилее легендарной модели.
Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25
Aston Martin представила лимитированную серию Vanquish 25
Публичный дебют Aston Martin Vanquish 25 вживую состоится в августе во время Monterey Car Week в США.
Поставки первым покупателям компания планирует начать в четвертом квартале этого года, в то время как стоимость юбилейной серии будет объявлена ​​позже.
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
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